اكتشاف حقل حراري مائي ضخم قبالة سواحل جزيرة ميلوس اليونانية

اكتشف علماء حقلًا حراريًا مائيًا ضخمًا قبالة جزيرة ميلوس اليونانية، يُعد من الأكبر في البحر المتوسط. أظهرت الدراسة أن الصدوع التكتونية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مواقع الينابيع...

أعلن فريق دولي من العلماء عن اكتشاف حقل حراري مائي ضخم وغير مسبوق في قاع البحر الضحل المحيط بجزيرة ميلوس اليونانية، وذلك خلال بعثة METEOR M192.

استخدم الباحثون تقنيات متقدمة شملت المسح تحت الماء والمركبات ذاتية التشغيل والموجهة عن بعد، ما أتاح لهم دراسة قاع البحر بدقة وكشف نشاط حراري مائي لم يكن معروفًا سابقًا على أعماق تتراوح بين 100 و230 مترًا.

أظهرت النتائج أن جزيرة ميلوس تحتضن أحد أكبر الأنظمة الحرارية المائية الضحلة إلى المتوسطة العمق في البحر المتوسط، مما يغير فهم العلماء لطبيعة هذه الظواهر في المنطقة.

وحدد الباحثون ثلاث مناطق رئيسية للينابيع الحرارية هي: أغيا كيرياكي، باليوخوري-ثيوريتشيا، وفاني، وجميعها تقع على امتداد صدوع نشطة ضمن بنية جيولوجية تُعرف باسم حوض ميلوس-فيريبلاكا، حيث تسببت الحركات التكتونية في غرق أجزاء من القاع حتى عمق 230 مترًا.

وأوضحت الدراسة أن مواقع الينابيع تتطابق بشكل وثيق مع أنظمة الصدوع، ما يؤكد الدور الحاسم للقوى التكتونية في تحديد أماكن تدفق السوائل الحرارية إلى السطح البحري. وأعربت الدكتورة سولفيغ بورينغ، قائدة البعثة، عن دهشتها من حجم وتنوع الحقل، مشيرة إلى المشاهد المذهلة للسوائل المتدفقة والأغطية الميكروبية الكثيفة على المداخن.

كما بيّن الباحثون أن أنماط تجمعات الينابيع تعكس بدقة بنية الصدوع تحت الجزيرة، حيث تؤثر كل مجموعة من الصدوع على تجمعات مختلفة من الينابيع، خاصة في مناطق التقاء الصدوع.

وتبرز هذه النتائج أهمية ميلوس كموقع طبيعي فريد لدراسة تفاعل العمليات التكتونية والبركانية والحرارية المائية تحت البحر المتوسط.

وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود تعاون بين مؤسسات بحثية يونانية وألمانية، ويخطط العلماء لتنظيم بعثات مستقبلية إلى ميلوس وبركان كولومبو البحري قرب سانتوريني وجزيرة نيسيروس، لتعميق فهمهم لهذه الظواهر.