المجلس الألماني للسينما يحقق في صلات محتملة مع الحقبة النازية

تعتزم مؤسسة دعم السينما الألمانية "إف.إف.إيه" تكليف جهة للتحقق من وجود صلات محتملة بين أعضاء سابقين في مجلس إدارتها ولجانها وبين النظام النازي.

وقال رئيس المؤسسة بيتر دينجيس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الهيئة ستعمل على استقصاء أي نشاط نازي.

وكانت المنظمة العليا لصناعة السينما "سبيو" قد كلفت سابقا بإجراء دراسة للتحقق من تورط مسؤولين سابقين وفائزين بجوائز، وأسفر ذلك عن سحب أوسمة شرف من 14 شخصية بارزة في السينما، بينهم المخرجة ليني ريفنشتال التي أنتجت أفلاما دعائية للنازيين، والممثل هاينتس رومان، والمدير السابق لمهرجان برلين السينمائي ألفريد باور، والممثلة أولجا تشيخوفا.

وقال دينجيس: "المؤسسة أصغر سنا، فقد تأسست عام 1968، لكن تلك كانت فترة يمكن أن تكون فيها صلات نازية قائمة"، مؤكدا أن التحقيق واجب تجاه الجمهور وتجاه المؤسسة نفسها.

وأشار دينجيس إلى أن التحقيقات السابقة لـ"سبيو" أظهرت وجود تداخلات "على الأقل مع شخصين لهما صلات نازية بالمعنى الضيق"، وهما يواخيم رافرت وألكسندر جروتر، اللذان كانا عضوين سابقين في مجلس إدارة مؤسسة دعم السينما الألمانية.

وشدد دينجيس على أن هذه الخطوة ضرورية من أجل الشفافية وتحمل المسؤولية، حتى وإن كان المعنيون قد فارقوا الحياة بالفعل.