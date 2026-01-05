الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم والغاز في ألمانيا وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإنتاج

رغم هذا النمو في الإنتاج، أشار الاتحاد إلى أن وتيرة التوسع لم تتسارع، حيث بلغت القدرة الإضافية المركبة نحو 17.5 جيجاوات، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى عام 2024، ولا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف القانونية للتوسع بحلول 2030...

حققت محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا قفزة ملحوظة في إنتاج الكهرباء خلال عام 2025، إذ ارتفعت حصتها إلى نحو 18% من إجمالي مصادر الكهرباء، مقارنة بـ14% في 2024، وفقًا لبيانات اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الألماني (BSW) في برلين.

وبهذا التقدم، تجاوزت الطاقة الشمسية للمرة الأولى حصص الفحم البني (14%) والغاز الطبيعي (16%).

وأظهرت الإحصاءات المستندة إلى معهد "فراونهوفر" لأنظمة الطاقة الشمسية أن طاقة الرياح ما تزال المصدر الأبرز للكهرباء بنسبة 27%. ووفق الحصيلة الأولية للعام، أنتج أكثر من 5.5 مليون لوح شمسي قرابة 87 تيراوات/ساعة من الكهرباء، بزيادة قياسية بلغت 15 تيراوات/ساعة عن 2024.

ورغم هذا النمو في الإنتاج، أشار الاتحاد إلى أن وتيرة التوسع لم تتسارع، حيث بلغت القدرة الإضافية المركبة نحو 17.5 جيجاوات، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى عام 2024، ولا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف القانونية للتوسع بحلول 2030.

