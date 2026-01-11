أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني: مواقع احتيالية تستهدف السائقين في بريطانيا لدفع الرسوم

نصحت الجهات المختصة السائقين بالتحقق من عنوان الموقع قبل الدفع، وبدء عملية الدفع دائمًا من موقع Gov.uk الرسمي، مع الاحتفاظ بلقطات شاشة لأي معاملة مشبوهة والتواصل مع خدمة "مواطنون للاستشارات" للإبلاغ عن حالات الاحتيال وطلب المساعدة في استرجاع الأموال....

حذرت السلطات البريطانية السائقين من انتشار مواقع إلكترونية احتيالية توهمهم بإمكانية دفع رسوم عبور جسر "دارتفورد كروسينغ" (Dartford Crossing)، ما يعرّضهم لخسارة المال وتلقي غرامات مالية لاحقًا.

وأفادت تقارير بأن آلاف الأشخاص دفعوا رسوم العبور عبر هذه المواقع المزيّفة ظنًا منهم أنهم أتموا العملية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم تعرضوا للاحتيال بعد استلام إشعار غرامة بقيمة 70 جنيهًا إسترلينيًا.

وأوضحت الهيئة الوطنية لمعايير التجارة (National Trading Standards) أن دفع رسوم Dart Charge يتم فقط عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية Gov.uk أو عبر الهاتف، محذرة من مواقع مزيّفة تحمل أسماء مشابهة وتظهر ضمن نتائج البحث أو عبر روابط إعلانية.

وكشفت التحقيقات عن إدانة شخصين بتشغيل أكثر من 40 موقعًا منسوخًا، استولوا من خلالها على أكثر من 2.25 مليون جنيه إسترليني عبر فرض رسوم مضاعفة أو تحصيل مبالغ مقابل خدمات حكومية مجانية أصلًا. وغالبًا ما يدرك الضحايا وقوعهم في الفخ عند وصول غرامة بعد أسابيع من عملية الدفع.

ونصحت الجهات المختصة السائقين بالتحقق من عنوان الموقع قبل الدفع، وبدء عملية الدفع دائمًا من موقع Gov.uk الرسمي، مع الاحتفاظ بلقطات شاشة لأي معاملة مشبوهة والتواصل مع خدمة "مواطنون للاستشارات" للإبلاغ عن حالات الاحتيال وطلب المساعدة في استرجاع الأموال.

