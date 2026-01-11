ناسا تعلن إجلاءً طبيًا مبكرًا لطاقم محطة الفضاء الدولية بسبب حالة صحية خطيرة

لم تكشف "ناسا" عن هوية المصاب ولا تفاصيل حالته التزامًا بالخصوصية. وسيبقى ثلاثة رواد آخرين على متن المحطة لمتابعة العمل، فيما يستمر العمل على خطط إخراج المحطة من الخدمة نهائيًا بين نهاية 2030 وبداية 2031 بسبب تكاليف التشغيل...

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن جدول أول عملية إجلاء طبي مبكر من محطة الفضاء الدولية في تاريخها الممتد 25 عامًا، وذلك بعد إصابة أحد رواد الفضاء بعارض صحي "خطير" لم تُكشف تفاصيله.

وأوضحت الوكالة أن طاقم "كرو 11"، المؤلف من أربعة أفراد بقيادة الأميركية زينا كاردمن، سيغادر المحطة في 14 كانون الثاني/يناير، على أن تهبط الكبسولة قرب سواحل كاليفورنيا صباح اليوم التالي، حسب ظروف الطقس والاستعدادات.

وأشار مدير "ناسا" إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مع المسؤولين الطبيين في الوكالة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب عودة الطاقم مبكرًا رغم استقرار وضع المصاب، وأن هذه ليست عملية إخلاء طارئة فورية لكنها تأتي كإجراء احترازي بالنظر إلى "الخطر المستمر".

وأدى الوضع الصحي إلى إلغاء أول عملية سير في الفضاء للعام الحالي.

ولم تكشف "ناسا" عن هوية المصاب ولا تفاصيل حالته التزامًا بالخصوصية. وسيبقى ثلاثة رواد آخرين على متن المحطة لمتابعة العمل، فيما يستمر العمل على خطط إخراج المحطة من الخدمة نهائيًا بين نهاية 2030 وبداية 2031 بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة وتقدم عمر المنشأة.