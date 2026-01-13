تقرير: الخسائر الناجمة عن الكوارث تتراجع في 2025

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن الكوارث أن حرائق لوس أنجليس في كانون الثاني/يناير كانت الكارثة الأكثر كلفة خلال العام، إذ بلغت الخسائر الإجمالية 53 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار خسائر غطّتها شركات التأمين...

انخفضت خسائر الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم بشكل حاد إلى 224 مليار دولار في عام 2025، وفق ما أعلنت شركة إعادة التأمين «ميونيخ ري»، التي حذّرت، في المقابل، من استمرار التوقعات «المقلقة» المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة، الناجمة على الأرجح عن تغيّر المناخ.

وتعكس هذه الأرقام انخفاضًا بنحو 40% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم تعرّض الولايات المتحدة لأي إعصار للمرة الأولى منذ سنوات.

ومع ذلك، أشارت «ميونيخ ري»، وهي شركة ألمانية متخصصة في قطاع التأمين، إلى أن «الصورة العامة لا تزال مقلقة في ما يتعلق بالفيضانات والعواصف الشديدة وحرائق الغابات في عام 2025».

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن الكوارث أن حرائق لوس أنجليس في كانون الثاني/يناير كانت الكارثة الأكثر كلفة خلال العام، إذ بلغت الخسائر الإجمالية 53 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار خسائر غطّتها شركات التأمين.

وتوقّف التقرير عند عدد من الظواهر المتطرفة التي يُرجَّح أن تغيّر المناخ أسهم في تفاقمها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن تفادي العالم خسائر أكبر كان، إلى حدّ كبير، من قبيل الصدفة البحتة.

وقال كبير علماء المناخ في «ميونيخ ري»، توبياس غريم، لوكالة فرانس برس: «يعاني كوكبنا من ارتفاع حاد في درجات الحرارة، ونتيجة لذلك نشهد سلسلة من الظواهر الجوية القاسية والعنيفة».

وفي الشهر الماضي، أعلنت «سويس ري»، وهي شركة رائدة أخرى في قطاع إعادة التأمين، عن انخفاض كبير في خسائرها لعام 2025، التي بلغت في المجمل 220 مليار دولار.

وبحسب تقرير «ميونيخ ري»، بلغت الخسائر المؤمَّن عليها خلال عام 2025 نحو 108 مليارات دولار، في تراجع حاد أيضًا مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى أن نحو 17200 شخص لقوا حتفهم جرّاء الكوارث الطبيعية حول العالم، وهو رقم أعلى بكثير من المسجّل في عام 2024، الذي بلغ قرابة 11 ألفًا، لكنه أدنى من المتوسط السنوي للعشر سنوات الماضية، البالغ 17800.

وقال غريم إن عام 2025 كان عامًا «ذا وجهين»، موضحًا أن «النصف الأول من العام كان الأكثر كلفة في تاريخ قطاع التأمين من حيث الخسائر، في حين شهد النصف الثاني أدنى مستوى للخسائر خلال عقد».

– حرائق وزلازل –

تُعدّ التكاليف التراكمية للكوارث الصغيرة، مثل الفيضانات المحلية وحرائق الغابات، الأكثر تأثيرًا حاليًا. وبلغت الخسائر الناجمة عن هذه الكوارث 166 مليار دولار العام الماضي، وفق «ميونيخ ري».

وبعد حرائق لوس أنجليس، كانت الكارثة الأكثر كلفة هذا العام هي الزلزال المدمّر الذي ضرب بورما في آذار/مارس، والذي قُدّرت خسائره بنحو 12 مليار دولار، لم يُغطَّ منها سوى جزء ضئيل.

وتسببت الأعاصير المدارية في خسائر تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار. كما تعرّضت جامايكا لإعصار ميليسا، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابسة على الإطلاق، مخلفًا خسائر تُقدَّر بنحو 9.8 مليارات دولار.

وبلغت الخسائر الإجمالية في الولايات المتحدة، على مستوى المناطق، 118 مليار دولار، منها 88 مليار دولار مغطّاة بالتأمين، وهو رقم قريب من تقديرات منظمة «كلايمت سنترال» الأميركية غير الربحية، التي قدّرت الخسائر الإجمالية بنحو 115 مليار دولار.

أما خسائر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد بلغت نحو 73 مليار دولار، لم يُغطَّ منها سوى 9 مليارات دولار، بحسب التقرير.

وشهدت أستراليا ثاني أسوأ الأعوام من حيث إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية منذ عام 1980، نتيجة سلسلة من العواصف الشديدة والفيضانات.

وبلغت خسائر أوروبا 11 مليار دولار، في حين تسببت الكوارث الطبيعية في إفريقيا بخسائر قدرها 3 مليارات دولار، لم يُغطَّ منها سوى أقل من خُمسها.

ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه التشكيك في السياسات البيئية، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، والذي يصف مخاطر تغيّر المناخ بأنها «خدعة».

غير أن غريم حذّر من أن الأرض «لا تزال تشهد ارتفاعًا في درجات حرارتها»، مشيرًا إلى أن «ارتفاع الحرارة يعني زيادة الرطوبة، وهطول أمطار غزيرة، وسرعات رياح أعلى، فالتغيّر المناخي يُسهم بالفعل في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة».