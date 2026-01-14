2025 ثالث أحرّ عام عرفته البشريّة... ما التوقعات لعام 2026؟

سجّلت المراصد العالمية عام 2025 على أنه ثالث أكثر الأعوام حرًّا في التاريخ، وحذّرت من تفاقم الأزمة في السنوات القادمة، إذا لم تُتّخذ خطوات لاحتواء الظاهرة. وذكرت أنّ الارتفاع في درجات الحرارة بين عامي 2023 و 2025 كان استثنائيًّا.

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، ومعهد بيركلي إيرث الأميركي، الأربعاء، أن 2025 كان ثالث أحرّ الأعوام المسجلة على مستوى العالم، متوقعا أن يبقى 2026 عند مستويات مرتفعة تاريخيا.

وأشار مرصد كوبرنيكوس، في تقريره السنوي، إلى أن درجات الحرارة العالمية لا تزال، منذ ثلاث سنوات، عند مستويات لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري، إذ تجاوز معدل درجات الحرارة خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الثورة الصناعية، (1850-1900)، بمقدار 1,5 درجة مئوية.

وفي سياق منفصل، قال علماء من معهد بيركلي إيرث في الولايات المتحدة، إن "الارتفاع الحاد المسجل بين عامي 2023 و2025 كان استثنائيا، ويشير إلى تسارع وتيرة الاحترار المناخي".

وأقرّ العديد من علماء المناخ، والقادة السياسيين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، علنا منذ العام الماضي، بأن الاحترار سيتواصل بمعدل 1,5 درجة مئوية، وهو الحد الأكثر طموحا، المحدد بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

ومع بلوغ هذه العتبة منذ ثلاث سنوات، يرجّح برنامج كوبرنيكوس أن يتم الإعلان رسميا عن تجاوز الحد المستدام بحلول نهاية هذا العقد، أي قبل أكثر من عقد من الموعد المتوقع أساسا.

ويثير هذا التسارع قلقا متزايدا، نظرا لأن الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، تتخلى عن التعاون المناخي العالمي في عهد رئيسها دونالد ترامب، وتُعطي الأولوية للنفط.

الاحترار المناخي العالمي مستمر في 2026

في الوقت نفسه، تفقد الجهود المبذولة لِلَجمِ انبعاثات غازات الدفيئة زخمها في الدول الغنية. ففي فرنسا وألمانيا، تراجعت جهود خفض الانبعاثات مجددا في عام 2025.

وفي الولايات المتحدة، تسبب التوسع الكبير في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، في زيادة البصمة الكربونية للبلاد مرة أخرى، ما بدّد سنوات من التقدم.

وقال رئيس وحدة كوبرنيكوس، ماورو فاكيني في مؤتمر صحافي، إن "الحاجة إلى العمل المناخي باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى".

ولا توجد أي مؤشرات على أن عام 2026 سيخالف هذا الاتجاه.

وتوقعت نائبة مدير قسم تغير المناخ في كوبرنيكوس، سامانثا بورغيس أن يكون عام 2026 من بين أحرّ خمسة أعوام مسجلة على الإطلاق، وقد يكون مماثلا لعام 2025.

ويتوقع علماء المناخ في بيركلي إيرث، أيضا، أن يكون 2026 "على الأرجح مشابها لعام 2025، مع ترجيح أن يكون رابع أحرّ عام منذ عام 1850".

وفي حال حدوث ظاهرة "إل نينيو"، وهي ظاهرة انتقال كتل هائلة من المياه الحارة في المحيط الاستوائي من الشرق إلى الغرب، وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة، "قد يجعل ذلك 2026 عاما قياسيا"، وفق ما أوضح مدير قسم تغير المناخ في المرصد، كارلو بونتيمبو.

لكن "سواء كان ذلك في عام 2026، أو 2027، أو 2028، فالأمر لا يهم حقا. المسار واضح جدا"، بحسب بونتيمو.

معدلات الحرارة في 2025 قياسية في آسيا وأنتركتيكا

عام 2025، فاق معدل درجات حرارة سطح الأرض والمحيطات بـ1,47 درجة مئوية مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بعد أن سجل معدل حرارة قياسيا، تخطى تلك المستويات بـ1,60 درجة مئوية عام 2024.

ويخفي هذا المتوسط العالمي درجات حرارة قياسية في مناطق معينة، لا سيما في آسيا الوسطى، والقارة القطبية الجنوبية، ومنطقة الساحل، وفق تحليلات أجرتها وكالة "فرانس برس"، باستخدام بيانات يومية من الخدمة الأوروبية.

وبذلك، شهد 770 مليون شخص موجات حر قياسية في بلدانهم، وفق حسابات معهد بيركلي إيرث.

في الوقت نفسه، لم تُسجل أي درجات حرارة منخفضة قياسية في عام 2025، وفق المعهد الأميركي.

شهد عام 2025 العديد من الظواهر الجوية المتطرفة، من موجات حرّ، وأعاصير، وعواصف عاتية في أوروبا، وآسيا، وأميركا الشمالية، إلى حرائق غابات مدمرة في إسبانيا، وكندا، وكاليفورنيا، تفاقمت حدتها، وتواترها بفعل الاحترار العالمي.

ويُعزى هذا الاحترار، إلى حد كبير، إلى الاستخدام المتزايد للنفط، والفحم، والغاز الأحفوري.

كما تلعب التقلبات الطبيعية دورا في ذلك؛ فعلى سبيل المثال، كانت ظاهرة التبريد المعروفة باسم "لا نينيا" ضعيفة نسبيا في العام الماضي.

أبدى كبير العلماء في مركز بيركلي إيرث، روبرت رود قلقه إزاء عوامل أخرى غير متوقعة تُفاقم من الاحترار، حتى وإن كان ذلك بمقدار أجزاء من عشرة، أو من مئة من الدرجة على المستوى العالمي.

إذ كان للقواعد الدولية التي خفضت محتوى الكبريت في زيت وقود السفن منذ عام 2020 أثر غير مقصود، تمثل في المساهمة في الاحترار، من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

ففي السابق، كانت هذه الجسيمات العالقة تتسبب بنشوء سحب صافية تعكس ضوء الشمس، ما يُساهم في تبريد الأرض.