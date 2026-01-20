اليابان تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد السيّاح الوافدين

أثار تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر عن إمكانية تدخّل بلادها عسكريًا في حال شنّت الصين أي هجوم على تايوان، ردّ فعل دبلوماسيًا حادًا من بكين، التي حضّت مواطنيها على تجنّب السفر إلى اليابان...

سجّلت اليابان رقمًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة النقل اليابانية الثلاثاء، على الرغم من التراجع الحاد في عدد الزوّار الصينيين مع استمرار التوتّر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو.

وبلغ عدد السياح في اليابان 42.7 مليون زائر عام 2025، بما يتجاوز بكثير الرقم القياسي المسجّل عام 2024، والبالغ نحو 37 مليون سائح.

وانخفض عدد السياح الصينيين الشهر الماضي بنحو 45% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 330 ألف سائح فقط.

ويُعدّ الأرخبيل الياباني وجهة مفضّلة للسياح الصينيين، الذين بلغ عددهم نحو 7.5 ملايين زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي ما يعادل ربع إجمالي السياح الأجانب في اليابان، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وشكّل انخفاض قيمة الين عامل جذب للزوار الصينيين، الذين أنفقوا في اليابان ما يعادل 3.7 مليارات دولار أميركي في الربع الثالث من العام.

ووصف وزير النقل الياباني ياسوشي كانيكو تجاوز العدد الإجمالي للسياح عتبة الـ40 مليون شخص للمرّة الأولى بـ«الإنجاز الهام».

