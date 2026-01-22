اكتشاف أقدم عمل فني صخري في العالم: بصمة يد عمرها 67 ألف عام في كهف بإندونيسيا

يؤكد الباحثون أن دراسة مثل هذه الرسوم تفتح نافذة فريدة على العقل البشري القديم، لكنها تتطلب الحذر في التفسير العلمي وعدم إغفال احتمالات متعددة حول منشأها ودلالاتها الرمزية....

كشف علماء الآثار عن بصمة يد بشرية باهتة على جدار كهف في جزيرة مونا الإندونيسية، يُعتقد أنها أقدم عمل فني صخري معروف حتى الآن، ويعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 67,800 عام.

وقد وُجدت هذه البصمة وسط رسومات أحدث للحيوانات وأشكال أخرى، وكانت مخفية جزئيًا حتى عُثر عليها خلال أعمال ميدانية قادها باحثون من جامعة غريفيث الأسترالية.

وتعد هذه البصمة، التي رُسمت باستخدام مغرة ممزوجة بالماء ورُشت حول اليد الملتصقة بالجدار، نافذة فريدة على عوالم البشر الأوائل وسلوكهم الرمزي.

ويعتقد الباحثون أن البصمة تعود غالبًا إلى أسلاف السكان الأصليين لأستراليا، وتشير إلى أن موجات هجرة البشر عبر جزر المنطقة بدأت قبل أكثر من 65 ألف عام، حيث اضطر البشر إلى عبور جسور برية وجزر متفرقة بفعل انخفاض مستوى البحر آنذاك.

وتُظهر البصمة أصابع رفيعة وحادة الطرف، ويرجح العلماء أنها عُدلت عمدًا لأسباب رمزية أو أسطورية، لكنها تظل مفتوحة لتفسيرات متعددة حول معناها الثقافي.

ويدور جدل علمي بشأن هوية من أبدع هذا العمل؛ فبعض الباحثين يرى أنه عمل لإنسان "هومو سابينس"، فيما لا يُستبعد أن تكون أنواع بشرية أخرى كالنياندرتال أو الدنيسوفان وراءها، خاصة مع وجود أعمال مشابهة مؤرخة في كهوف إسبانيا.

ويؤكد الباحثون أن دراسة مثل هذه الرسوم تفتح نافذة فريدة على العقل البشري القديم، لكنها تتطلب الحذر في التفسير العلمي وعدم إغفال احتمالات متعددة حول منشأها ودلالاتها الرمزية.

