دراسة: قردة "العنكبوت" تتبادل "أسرار الغذاء" لتعظيم فرص العثور على الثمار

كشفت دراسة حديثة أن قردة العنكبوت (Geoffroy's spider monkey) تتبع نظامًا اجتماعيًا معقدًا يتيح لها مشاركة "المعرفة الداخلية" حول مواقع أفضل مصادر الطعام في الغابات من خلال تبديل المجموعات بشكل مستمر.

وأظهرت مراقبة ميدانية استمرت سبع سنوات في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك أن هذه القردة تنقسم إلى مجموعات صغيرة وتعيد تشكيلها مع أفراد جدد، ما يسمح بتبادل المعلومات حول أماكن الأشجار المثمرة وتوقيت نضجها.

وأوضح الباحثون أن كل قرد يملك معرفة متعمقة بجزء من الغابة، وعند اندماج مجموعات مختلفة، يتم دمج هذه المعارف ليحصل الجميع على صورة أوضح حول أماكن وتوقيت توفر الطعام.

وأكدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "njp Complexity"، أن هذا النظام يزيد من فعالية البحث عن الغذاء ويعد مثالًا بارزًا على الذكاء الجماعي في الطبيعة.

وقال الدكتور ماثيو سيلك من جامعة إدنبرة: "هذا ليس اختلاطًا عشوائيًا، بل استراتيجية ذكية لتبادل أسرار أماكن الثمار".

وأضاف أن هناك توازنًا مثاليًا بين الانتشار بحثًا عن مصادر جديدة والتلاقي لتبادل الخبرات، ما يسمح بمضاعفة استفادة المجموعة ككل مقارنة بكل فرد بمفرده.

وبينت النماذج الرياضية التي طورها الفريق أن أفضل النتائج تتحقق حين يكتشف كل قرد مناطق مختلفة، مع لقاءات متكررة تتيح نقل الخبرات والمعرفة، ما يدعم استدامة النوع المهدد بالانقراض من خلال زيادة فرص النجاح في تأمين الغذاء.