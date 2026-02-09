دراسة: حديثو الولادة قادرون على توقّع الإيقاع الموسيقي منذ الأيام الأولى

الأجنّة تبدأ بالاستجابة للموسيقى في عمر ثمانية إلى تسعة أشهر داخل الرحم، وهو ما يظهر من خلال تغيّرات في معدل ضربات القلب وحركات الجسم...

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال حديثي الولادة يمتلكون قدرة فطرية على توقّع الإيقاع في الموسيقى، في اكتشاف يسلّط الضوء على سمة إنسانية أساسية تتعلق بكيفية معالجة الدماغ للأصوات منذ بداية الحياة.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، روبرتا بيانكو من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في روما، إن الأجنّة تبدأ بالاستجابة للموسيقى في عمر ثمانية إلى تسعة أشهر داخل الرحم، وهو ما يظهر من خلال تغيّرات في معدل ضربات القلب وحركات الجسم. وأضافت أن أبحاثًا سابقة بيّنت أن بعض جوانب الذاكرة الموسيقية يمكن أن تنتقل من مرحلة ما قبل الولادة إلى ما بعدها.

غير أن مدى عمق معالجة أدمغة حديثي الولادة لعناصر الموسيقى المختلفة ظل غير واضح، وهو ما سعت الدراسة الحالية إلى توضيحه، إذ أظهرت النتائج أن الأطفال قادرون على رصد الأنماط الإيقاعية والتنبؤ بها، لكنهم لا يُظهرون الاستجابة نفسها تجاه اللحن.

وأشارت بيانكو إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن قرود المكاك تبدي حساسية أعلى للإيقاع مقارنة باللحن، معتبرة أن الإيقاع يرتكز على قدرات سمعية قديمة نتشاركها مع الرئيسيات الأخرى، في حين يعتمد اللحن على تخصّصات دماغية بشرية تتشكّل عبر التعلّم بعد الولادة.

ونُشرت الدراسة في مجلة "بلوس بيولوجي"، حيث أوضح الباحثون أنهم استخدموا تقنية تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لرصد نشاط الدماغ لدى أطفال حديثي الولادة أثناء نومهم، بعد تزويدهم بسماعات أذن.

واستمع الأطفال إلى مقطوعات موسيقية أصلية من أعمال يوهان سباستيان باخ، إضافة إلى نسخ معدّلة جرى فيها خلط النغمات والتوقيتات بصورة عشوائية. واستخدم الفريق نماذج حاسوبية لتقدير مدى «مفاجأة» كل نغمة استنادًا إلى البنية الإيقاعية أو اللحنية السابقة.

وبتحليل إشارات الدماغ لدى 49 طفلًا حديث الولادة، تبيّن أن النشاط العصبي عكس استجابة واضحة للمفاجآت الإيقاعية في المقطوعات الأصلية، ما يدل على قدرة الأطفال على تتبع الإيقاع والتنبؤ به، في حين لم تُرصد استجابة مماثلة تجاه المفاجآت اللحنية.

كما لم تُظهر أدمغة الأطفال أي استجابة تُذكر للإيقاع أو اللحن في النسخ الموسيقية العشوائية، وهو ما فسّره الباحثون بعدم قدرة الدماغ على استخراج أنماط منتظمة في غياب بنية موسيقية واضحة.

وقالت بيانكو إن هذه النتائج تشير إلى أن الدماغ البشري مهيّأ بيولوجيًا لصنع توقّعات عند الاستماع إلى الموسيقى، ولا سيما فيما يتعلق بالإيقاع، معتبرة أن هذه القدرة تتجاوز مجرد توقّع فواصل زمنية منتظمة لتشمل تعلّم الأنماط الموسيقية وكيفية تطورها بمرور الوقت.

وأضافت أن جذور هذه القدرات قد تعود إلى التجارب الحسية الأساسية قبل الولادة، حيث يهيمن على بيئة الجنين إيقاع منتظم، مثل نبض قلب الأم وحركاتها المتكررة أثناء المشي، ما قد يمنح الدماغ إحساسًا مبكرًا بالتوقيت وقابلية التنبؤ.

ورحّب باحثون مستقلون بالدراسة، معتبرين أنها تفتح آفاقًا جديدة لفهم تطور الإدراك السمعي واللغوي لدى الرضّع، مع الإشارة إلى ضرورة إجراء أبحاث إضافية تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تعرّض الأجنّة للموسيقى قبل الولادة.