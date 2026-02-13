اكتشاف موقع صخري عمره 10 آلاف عام في جنوب سيناء

يقع الموقع، الذي يحمل اسم "هضبة أم عِراك"، في جنوب سيناء، ويضم تكوينًا صخريًا يمتد على 100 متر. وتكشف النقوش والرسوم المنتشرة على جدرانه وسقفه عن مراحل متعاقبة من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى الفترات الإسلامية...

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، اكتشاف موقع أثري في شبه جزيرة سيناء يعود تاريخه إلى نحو 10 آلاف عام، ويضم نقوشًا ورسومًا صخرية توثق تطور التعبير الفني عبر عصور متعددة.

ويقع الموقع، الذي يحمل اسم "هضبة أم عِراك"، في جنوب سيناء، ويضم تكوينًا صخريًا يمتد على 100 متر. وتكشف النقوش والرسوم المنتشرة على جدرانه وسقفه عن مراحل متعاقبة من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى الفترات الإسلامية.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن الاكتشاف يمثل "إضافة نوعية مهمة لخريطة الآثار المصرية"، مشيرًا إلى أنه يعكس ثراء سيناء الحضاري والإنساني، ويؤكد تعاقب الحضارات على المنطقة عبر آلاف السنين، إلى جانب استمرار جهود البحث والتوثيق وفق معايير علمية حديثة.

ويضم سقف الموقع رسومات بالحبر الأحمر تمثل حيوانات ورموزًا متنوعة، إضافة إلى نقوش باللغتين العربية والنبطية، ما يعكس الامتداد الزمني الطويل لاستخدامه.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي أن الموقع يُعد من أبرز مواقع الفن الصخري المكتشفة أخيرًا، معتبرًا أن تنوعه الزمني والتقني يجعله "متحفًا طبيعيًا مفتوحًا" يوثق تطور التعبير الرمزي للإنسان عبر العصور.

كما كشفت المعاينات عن وجود فضلات حيوانات وفواصل حجرية وبقايا مواقد داخل الموقع، ما يشير إلى استخدامه ملجأً لفترات طويلة.

ويأتي الكشف في منطقة تشهد تنفيذ مشروع سياحي موسع يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة سانت كاترين الجبلية، المعروفة بديرها التاريخي ومساراتها الطبيعية التي تستقطب الحجاج والزوار.