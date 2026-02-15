كلفة المعيشة الباهظة في نيويورك ترغم الفنانين على مغادرة المدينة

يرغم غلاء المعيشة الفنانين والمبدعين على مغادرة إحدى أبرز عواصم الثقافة في العالم، وبلغت المشكلة حدًّا جعل رئيس البلدية الجديد زهران ممداني يضعها في طليعة أولوياته...

بعد العمل على مدى 20 عامًا كخبيرة تجميل في السينما والتلفزيون، تخشى نويل جاكوبوني أن تضطر إلى مغادرة نيويورك، إذ لم يعد بوسعها تحمّل كلفة المعيشة الباهظة، على غرار عاملين كثر مثلها في مجال الفن.

ويرغم غلاء المعيشة الفنانين والمبدعين على مغادرة إحدى أبرز عواصم الثقافة في العالم، وبلغت المشكلة حدًّا جعل رئيس البلدية الجديد زهران ممداني يضعها في طليعة أولوياته.

وأفاد "المركز من أجل مستقبل في المدينة"، وهو منظمة مستقلة للسياسات العامة، في تقرير أصدره في كانون الأول/ديسمبر، أن عدد سكان نيويورك العاملين في مجال الفن والإبداع، سواء في الإنتاج السمعي البصري أو الأزياء أو الإعلان أو غيرها، تراجع بنسبة 6.1% منذ 2019.

وأوضح إيلي دفوركين، أحد واضعي التقرير، لوكالة فرانس برس، أن الفنانين "عانوا خلال جائحة (كوفيد) أكثر من أي فئة أخرى من القوة العاملة في المدينة تقريبًا".

وأضاف أنه منذ ذلك الحين "ارتفعت كلفة المعيشة بسرعة أكبر بكثير من الدخل، وبدأ الفنانون يشعرون فعليًا بالضغط".

ويعمل نحو 326 ألف شخص في القطاع الثقافي والإبداعي في نيويورك، غير أن كثيرين منهم ينتقلون إلى مدن أخرى مثل ميامي ودالاس وناشفيل.

ومن العوامل الرئيسية التي ذكرها التقرير لتفسير ذلك أن ما يتقاضونه في نيويورك أدنى بنحو 23% من المتوسط الوطني بعد احتساب كلفة المعيشة، مقارنة بـ15% قبل عقد.

ويزيد المشكلة حدّة أن التضخم في الولايات المتحدة ككل لا يزال عند مستويات مرتفعة منذ انتهاء الأزمة الصحية.

وشهدت نيويورك تحديدًا ارتفاعًا في الإيجارات نتيجة عدة عوامل، أبرزها الطلب الكثيف والنقص في المساكن المعروضة، في مقابل زيادة غير متناسبة في أجور العاملين في المجال الفني.

وبحسب التقرير، ارتفع متوسط إيجار المساكن في نيويورك بنسبة 42% خلال العقد المنصرم، فيما ارتفعت أجور العاملين في مجال الفن بنسبة لا تتجاوز 25%، وهي أدنى بكثير من المتوسط الوطني البالغ 44%.

نقص في الوظائف

وشكت جاكوبوني، خلال مداخلة أمام لجنة الشؤون الثقافية في نيويورك في شباط/فبراير، من "نقص في العمل نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج في المدينة".

وقالت: "إننا نفقد أشخاصًا موهوبين في مدينتنا".

وأشار المركز في تقريره إلى تراجع عدد العاملين في مجال السينما والتلفزيون، وكذلك في مجال الإعلانات والتصميم خلال العقد الماضي.

كما أفاد التقرير بإغلاق أكثر من 50 مسرحًا وناديًا موسيقيًا ومتحفًا وصالة عرض منذ 2020، مشيرًا إلى زيادة الإيجارات والأجور وكلفة التأمين.

وأكد ممداني أنه يعمل على معالجة مسألة كلفة المعيشة للفنانين والمبدعين. وقال مسؤول قطاع الإعلام والترفيه في فريقه، رافايل إسبينال، في كانون الثاني/يناير، إنه يعتزم "إبقاء نيويورك عاصمة الإبداع في العالم".

وتعمل مبادرة أخرى، تدعمها رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين، على تخصيص عدد أكبر من المساكن مضبوطة الإيجارات للفنانين.

كما اقترح "المركز من أجل مستقبل في المدينة" تنظيم مهرجان ثقافي كبير يمتد على مناطق المدينة الخمس، بهدف إعادة تنشيط قطاع الفنون فيها.