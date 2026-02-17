قاضية أميركية تأمر بإعادة قطع فنية إلى معرض عن العبودية بعد ازالتها بأمر من ترامب

يحمل المعرض الذي افتتح عام 2010 عنوان "الحرية والعبودية في بناء أمة جديدة"، ويكرّم تسعة أشخاص استعبدتهم عائلة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة...

أمرت قاضية أميركية بإعادة قطع فنية إلى معرض في فيلادلفيا عن العبودية بعد إزالتها أواخر كانون الثاني/يناير بموجب أمر للرئيس دونالد ترامب، مستشهدة في حكمها برواية خيالية للكاتب البريطاني جورج أورويل، الذي كان من أشد المنتقدين للأنظمة الشمولية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استهدف ترامب المناهج التعليمية والتاريخية والمعارض التي تتناول العلاقات العرقية في الولايات المتحدة، مركزًا على التستر على تاريخ العبودية وإزالة أي إشارات إلى التمييز المنهجي ضد الأقليات.

وفي آذار/مارس الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يكلّف الحكومة "استعادة المواقع الفدرالية المخصصة للتاريخ"، في رد فعل على ما زعم أنه سنوات من تسليط الضوء على "المبادئ التأسيسية للبلاد والمعالم التاريخية، بسلبية".

وفي كانون الثاني/يناير، قامت دائرة الحدائق الوطنية بإزالة 34 لوحة تعليمية وتعطيل عروض فيديو تتحدث عن العبودية ضمن معرض في البيت الرئاسي في فيلادلفيا، أول مقر رسمي لرئيس الولايات المتحدة، ما دفع المدينة إلى رفع دعوى قضائية.

وقالت القاضية سينثيا م. روف في قرارها الذي أصدرته الاثنين: "تزعم الحكومة أنها وحدها تملك القدرة على محو السجلات التاريخية وتغييرها وإزالتها وإخفائها".

وأضافت: "كما لو أن وزارة الحقيقة في رواية جورج أورويل +1984+ موجودة الآن بشعارها +الجهل قوة+، فإن هذه المحكمة مطالبة الآن بتحديد ما إذا كانت الحكومة الفدرالية تمتلك السلطة التي تدعيها (...) للتغاضي عن الحقائق التاريخية وتفكيكها عندما يكون لها بعض السيطرة على الوقائع التاريخية".

وأضافت: "لا، لا يمكنها ذلك".

كما يمنع القرار الحكومة الفدرالية من إجراء أي تعديلات أخرى على المعرض من دون موافقة مدينة فيلادلفيا التي رفعت الدعوى القضائية.

ويحمل المعرض الذي افتتح عام 2010 عنوان "الحرية والعبودية في بناء أمة جديدة"، ويكرّم تسعة أشخاص استعبدتهم عائلة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة.

والحكم ليس سوى إجراء مؤقت بانتظار المزيد من التقاضي، حيث يمكن للحكومة استئناف القرار.

وقال النائب الديمقراطي عن فيلادلفيا بريندان بويل في تعليق على الحكم: "أنا فخور ببلدنا ومبادئه التأسيسية، وهذا يعني أننا نقول الحقيقة كاملة عن تاريخنا، الجيد منه والسيئ".

