"قانون حقوق عمل" جديد في بريطانيا يعزز حقوق النساء في سوق العمل

أظهرت دراسة أن النساء سيكنّ المستفيد الأكبر من إجراءات جديدة لتعزيز حقوق العاملين في بريطانيا، من المقرر تطبيقها ابتداءً من نيسان/أبريل المقبل ضمن "قانون حقوق العمل".

وأوضح اتحاد النقابات العمالية البريطاني (TUC) أن نحو 4.7 ملايين امرأة سيستفدن من توسيع نطاق استحقاق الإجازات المرضية المدفوعة، من بينهن أكثر من 830000 امرأة سيحصلن على هذا الحق للمرة الأولى.

وبحسب الدراسة، فإن معظم المستفيدات من التعديلات هن من العاملات منخفضات الأجر، اللواتي لم يكنّ مؤهلات سابقًا للحصول على بدل الإجازة المرضية لأن دخلهن الأسبوعي يقل عن 125 جنيهًا إسترلينيًا.

وأكد الاتحاد أن العاملين منخفضي الدخل، وخصوصًا النساء، حُرموا لفترة طويلة من أي شكل من أشكال التعويض عند المرض، ما كان يدفع كثيرين إلى الاستمرار في العمل رغم حالتهم الصحية.

وإلى جانب تحسين نظام الإجازات المرضية، يمنح القانون الجديد الآباء وشركاء الأمهات حق الحصول على إجازة أبوة منذ اليوم الأول للعمل، كما يتيح لجميع الآباء حق الإجازة الوالدية غير المدفوعة منذ بداية التوظيف.

وقال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، بول نواك، إن القانون يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاع النساء في سوق العمل، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهن تحملن لسنوات تبعات نظام إجازات مرضية غير عادل وظروف عمل غير مستقرة.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إن "قانون حقوق العمل" يشكل دفعة كبيرة لتعزيز مكانة النساء في بيئة العمل، إذ يتضمن إجراءات إضافية لحماية النساء الحوامل والأمهات الجدد، إلى جانب خطط تلزم الشركات الكبرى بوضع سياسات للتعامل مع آثار انقطاع الطمث في مكان العمل.

وكان نظام الإجازة الوالدية المشتركة قد أُدخل في بريطانيا عام 2014، ويتيح للوالدين تقاسم ما يصل إلى 50 أسبوعًا من الإجازة بعد ولادة الطفل أو تبنيه، إضافة إلى ما يصل إلى 37 أسبوعًا من الإجازة المدفوعة.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن للآباء الحصول على إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين بقيمة 187.18 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا أو ما يعادل 90% من متوسط الأجر الأسبوعي، أيهما أقل.

وتشير أبحاث إلى أن الأمهات في بريطانيا يواجهن ما يُعرف بـ"عقوبة الأمومة"، إذ تفقد النساء في المتوسط نحو 65618 جنيهًا إسترلينيًا من الدخل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلهن الأول خمس سنوات.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن متوسط دخل النساء الشهري ينخفض بنحو 42% بعد خمس سنوات من ولادة الطفل الأول، أي بما يعادل 1051 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مقارنة بدخلهن قبل الولادة بعام واحد.