انتقادات واسعة لشركة ذكاء اصطناعي تابعة لإيلون ماسك

منحت سلطات ولاية ميسيسيبي الأميركية شركة الذكاء الاصطناعي "xAI" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تصريحًا لتشغيل 41 توربينًا يعمل بغاز الميثان في مركز بياناتها "كولوسوس 2" الواقع شمال الولاية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من سكان المنطقة ومنظمات بيئية.

وجاء القرار عن إدارة جودة البيئة في ميسيسيبي، رغم اعتراضات مجتمعية متزايدة على المشروع الذي يستهلك كميات ضخمة من الكهرباء ويثير مخاوف تتعلق بتلوث الهواء في مدينة ساوثهافن.

وتستخدم التوربينات لتوفير الطاقة لمراكز البيانات الضخمة التابعة للشركة، والتي تضم حواسيب فائقة تعتمد على مصفوفات كبيرة من الرقائق المتقدمة وتشغّل أداة الذكاء الاصطناعي "غروك"، أبرز منتجات الشركة.

وقال نشطاء بيئيون إن التوسّع السريع للموقع جرى من دون مراعاة كافية لتأثيراته الصحية والبيئية على السكان. وسبق أن اشتكى سكان المنطقة من الضوضاء وتدهور جودة الهواء منذ تشغيل المركز العام الماضي، حين أدخلت الشركة توربينات لم تكن حاصلة على تصاريح.

وخلال جلسة استماع عامة عقدتها السلطات الشهر الماضي، عبّر مئات السكان عن قلقهم من آثار المشروع، وسط انتقادات لسرعة اتخاذ القرار وعدم الاستجابة لمخاوف المجتمع المحلي.

وتحذر منظمات بيئية من أن مولدات الغاز المستخدمة في المركز تطلق جسيمات دقيقة ومواد كيميائية خطرة مثل الفورمالديهايد وأكاسيد النيتروجين، وهي ملوثات ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي والنوبات القلبية وبعض أنواع السرطان.

وأشار "مركز القانون البيئي الجنوبي" إلى أن تشغيل 41 توربينًا قد يجعل منشأة "كولوسوس 2" من أكبر محطات الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري في ولاية ميسيسيبي، وربما أحد أبرز مصادر التلوث في المنطقة.

وتدير "xAI" أيضًا مركز بيانات ضخمًا آخر في مدينة ممفيس منذ عام 2024، كما تعمل على إنشاء مركز ثالث في ساوثهافن ضمن توسّعها السريع في البنية التحتية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.