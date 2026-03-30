الذاكرة المعلّقة: من أرشيف ملصقات يوم الأرض...

في كل عام، يستعيد الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بوصفه محطة مفصلية في التاريخ المعاصر. ولم تكن هذه الذكرى حكرًا على الشعارات أو الخطابات، بل وجدت تعبيرها العميق في الثقافة البصرية، حيث شكّلت الملصقات أحد أبرز أدوات التوثيق والتعبير.

تعكس الملصقات الأرشيفية ليوم الأرض سردية متكاملة، إذ حملت رسائل سياسية ووطنية، ووثّقت لحظات الغضب والصمود، كما عكست تحولات الخطاب الفلسطيني عبر العقود.

ومن خلال استعراض هذه الأعمال، لا نقرأ التاريخ فحسب، بل نرى كيف صيغت الذاكرة الجماعية بصريًا، وكيف تحوّل الفن إلى مساحة مقاومة موازية تحفظ الحكاية وتعيد إنتاجها.

المصدر: أرشيف المتحف الفلسطيني.

ملصق بعنوان "30 آذار، يوم الأرض"، حمل لوحة للفنان ناصر. صادر عن دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، تضمّن مقاطع من قصيدة "الأرض" لمحمود درويش.

ملصق بعنوان "30 آذار، يوم الأرض" صادر عن الإعلام الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1983، وهو من تصميم الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط معتمدًا على رسم لديفيد روبرتس يعود للعام 1875.

ملصق بعنوان "يوم الأرض" صادر عن الإعلام الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1976.

ملصق صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في يوم الأرض عام 1977 يضم لوحة تكعيبية للفنانة التشكيلية الفلسطينية منى السعودي.

ملصق بعنوان "30 آذار يوم الأرض" صادر عن الإعلام الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1977.

ملصق صادر عن دائرة الإعلام الخارجي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1977 بمناسبة يوم الأرض.

ملصق نشره الإعلام الموحد التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1983، إحياءً لذكرى يوم الأرض كحلقة في سلسلة من الملصقات التي نُشرت للذكرى ذاتها. يحتوي الملصق الذي صممه إسماعيل شموط على رسم لديفيد روبرتس يعود للعام 1875، وكُتب في الحاشية السفلى "كفر كنا عام 1975".