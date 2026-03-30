الذاكرة المعلّقة: من أرشيف ملصقات يوم الأرض...

في كل عام، يستعيد الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بوصفه محطة مفصلية في التاريخ المعاصر. ولم تكن هذه الذكرى حكرًا على الشعارات أو الخطابات، بل وجدت تعبيرها العميق في الثقافة البصرية، حيث شكّلت الملصقات أحد أبرز أدوات التوثيق والتعبير.
تعكس الملصقات الأرشيفية ليوم الأرض سردية متكاملة، إذ حملت رسائل سياسية ووطنية، ووثّقت لحظات الغضب والصمود، كما عكست تحولات الخطاب الفلسطيني عبر العقود.
ومن خلال استعراض هذه الأعمال، لا نقرأ التاريخ فحسب، بل نرى كيف صيغت الذاكرة الجماعية بصريًا، وكيف تحوّل الفن إلى مساحة مقاومة موازية تحفظ الحكاية وتعيد إنتاجها.
المصدر: أرشيف المتحف الفلسطيني.