"خلل تقني" يربط رقم البيت الأبيض بـ"جزيرة إبستين" على هواتف أندرويد

وقعت الحادثة عندما حاول عدد من صحافيي صحيفة "واشنطن بوست" الاتصال بمقسم البيت الأبيض للحصول على معلومات، قبل أن يلاحظوا ظهور اسم يشير إلى جزيرة "ليتل سانت جيمس"، المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين...

تفاجأ صحافيون أثناء اتصالهم بالبيت الأبيض بظهور تسمية غير صحيحة على هواتفهم، حيث عُرض الرقم الرسمي على أنه مرتبط بـ"جزيرة إبستين"، في حادثة تبين لاحقًا أنها نتيجة تلاعب تقني مؤقت.

ووقعت الحادثة عندما حاول عدد من صحافيي صحيفة "واشنطن بوست" الاتصال بمقسم البيت الأبيض للحصول على معلومات، قبل أن يلاحظوا ظهور اسم يشير إلى جزيرة "ليتل سانت جيمس"، المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وأوضحت الشركة المشغلة أنّ الخلل طال بعض أجهزة "أندرويد" فقط، نتيجة تعديل مضلل أُدخل على خدمة تحديد هوية المتصل المرتبطة بخرائط "غوغل"، فيما لم تتأثر أجهزة "آيفون" بهذه المشكلة.

وأكدت "غوغل" أن التسمية نتجت عن "تعديل مزيف" أُدرج لفترة وجيزة قبل أن يتم اكتشافه وإزالته، مشيرةً إلى حظر الحساب المسؤول عن هذا التلاعب.

وبعد معالجة الخلل، عادت بيانات الاتصال إلى طبيعتها، دون ظهور أي تسمية خاطئة عند الاتصال بالرقم ذاته.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تسليط الضوء على ثغرات محتملة في أنظمة تحديد هوية المتصل، وإمكانية استغلالها لنشر معلومات مضللة أو إثارة البلبلة، حتى في ما يتعلق بمؤسسات رسمية.