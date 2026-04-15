دراسة: الأحاديث "المملة" قد تكون أكثر متعة مما نتوقع

اعتمدت الدراسة على تجارب شملت 1800 مشارك، طُلب منهم تقدير مدى استمتاعهم بمناقشة موضوعات اعتبروها مملة، مثل الطقس أو الروتين اليومي أو التنقل، قبل أن يخوضوا محادثات فعلية حولها مع أصدقاء أو غرباء، حضوريًا أو عبر الإنترنت...

كشفت دراسة علمية أن النفور الشائع من الأحاديث اليومية البسيطة قد يحرم الأفراد من تجارب اجتماعية ممتعة، إذ تبيّن أن الناس يستمتعون بهذه المحادثات أكثر مما يتوقعون مسبقًا.

واعتمدت الدراسة على تجارب شملت 1800 مشارك، طُلب منهم تقدير مدى استمتاعهم بمناقشة موضوعات اعتبروها مملة، مثل الطقس أو الروتين اليومي أو التنقل، قبل أن يخوضوا محادثات فعلية حولها مع أصدقاء أو غرباء، حضوريًا أو عبر الإنترنت.

وأظهرت النتائج أن المشاركين قيّموا هذه الحوارات بعد خوضها على أنها أكثر متعة مما توقعوا، حتى عندما اتفق الطرفان مسبقًا على أن الموضوع غير شيّق.

ويرى الباحثون أن هذا التباين يعود إلى أن الأفراد يركزون في توقعاتهم على موضوع الحديث أو الشخص المقابل، ويتجاهلون طبيعة التفاعل نفسه، الذي يتسم بالديناميكية ويخلق شعورًا بالارتباط والتفاهم.

وقالت الباحثة إليزابيث ترينه من "جامعة ميشيغان" إن كثيرين يميلون إلى تجنب ما يُعرف بـ"الأحاديث القصيرة" أو اللقاءات الاجتماعية، ظنًا بأنها غير ممتعة، لكنهم يخطئون في تقدير قيمتها الفعلية.

وتشير الدراسة، المنشورة في دورية متخصصة بعلم النفس الاجتماعي، إلى أن هذه التفاعلات البسيطة قد تسهم في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالتواصل الإنساني.

في المقابل، حذّر الباحثون من المبالغة في تعميم النتائج، مؤكدين أن الفائدة لا تعني الانخراط في كل المحادثات المملة دون تمييز، بل إعادة النظر في معايير الحكم على جدوى الحديث.

كما لفتوا إلى أن التردد في بدء الحديث مع الآخرين غالبًا ما يرتبط بتوقعات سلبية مبالغ فيها، مثل الخشية من الإحراج أو عدم القبول، رغم أن التجربة الفعلية تكون في الغالب أكثر إيجابية.