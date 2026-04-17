جمعية الثقافة العربية تنظّم عرضًا تفاعليًا للأطفال في حيفا لخلق مساحات آمنة وحاضنة لهم

نظّمت جمعية الثقافة العربيّة، يوم أمس الخميس، نشاطًا تفاعليًا للأطفال في مقرّها في مدينة حيفا، وذلك ضمن برنامج متكامل تعمل عليه الجمعية، يستهدف شرائح مختلفة تشمل الطلاب الجامعيين، الأطفال، النساء، أبناء الشبيبة والطلاب الثانويين، إلى جانب عموم مجتمعنا؛ بهدف خلق مساحات آمنة وحاضنة تعزّز الصمود والمعرفة والثقافة والوعي المجتمعي.

إذ نظّمت الجمعية عرضًا تفاعليًا بعنوان "الساحرة ماغنوليا وعالم الخيال"، شكّل مساحة دافئة امتزجت فيها عناصر المسرح والموسيقى والخيال، وأتاحت للأطفال فرصة للتعبير والضحك والتحرّر – ولو مؤقتًا – من ثقل الواقع.

وشهد النشاط مشاركة عشرات الأطفال برفقة أهاليهم، حيث سادت أجواء من الفرح والتفاعل، وانخرط الأطفال في فقرات العرض، معبّرين عن مشاعرهم في بيئة آمنة أتاحت لهم التنفّس واستعادة شيء من عالمهم الطبيعي.

ويكتسب هذا النشاط أهمية خاصة في ظلّ المرحلة العصيبة التي يعيشها الأطفال، الذين كانوا من أكثر الفئات تأثرًا بظروف الحرب، ما يجعل توفير مثل هذه المساحات الحاضنة ضرورة ملحّة، تُسهم في التخفيف من وطأة الواقع وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء والتواصل المجتمعي.

وفي هذا السياق، أكدت مركّزة المشاريع في الجمعية، مادلين محاميد، أن "هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة فعاليات مستمرة تهدف إلى خلق مساحات آمنة للأطفال ولكافة شرائح مجتمعنا، تتيح لهم التعبير وتعزّز شعورهم بالأمان والانتماء والتواصل".

من جانبها، أشارت لقاء حسن، ممثّلة مسرح وموجّهة مجموعات، إلى أن "الأطفال متعطّشون لمساحات ثقافية حاضنة، يستطيعون من خلالها التعبير عن مخاوفهم وقلقهم، وأن هذه اللقاءات تشكّل حاجة أساسية لهم، وليست مجرد نشاط ترفيهي".

وتؤكد جمعية الثقافة العربية من خلال هذه الأنشطة التزامها بمواصلة دورها الثقافي والمجتمعي، وترسيخ الثقافة كمساحة حياة وأمل، ورافعة لتعزيز التماسك المجتمعي في أوقات الأزمات.