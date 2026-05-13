الصين تغيّر اسم روبيو ليتمكّن من دخول البلاد برفقة ترامب

غيرت بكين طريقة لفظ اسم الوزير روبيو، وهو ما يعزوه دبلوماسيون إلى محاولة الصين لتجنب تنفيذ عقوبات على الوزير الأميركي، كانت قد أعلنتها في 2020 عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.

سيكون وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء في بكين برفقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرغم من خضوعه لعقوبات من الصين التي تضمّن نهجها الجديد تجاهه تغيير طريقة كتابة اسمه.

وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ، دافع روبيو بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين التي ردت بفرض عقوبات عليه مرتين، وهو تكتيك تستخدمه الولايات المتحدة في كثير من الأحيان ضد خصومها.

وقالت الصين أمس الثلاثاء إنها لن تمنع روبيو (54 عاما)، الذي يزور الصين للمرة الأولى، من الصعود إلى الطائرة الرئاسية مع ترامب، أول رئيس أميركي يزور بكين منذ نحو عقد.

وقال الناطق باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو: "تستهدف العقوبات أقوال السيد روبيو وأفعاله عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي في ما يتعلق بالصين".

ويبدو أن الصين وجدت حلا دبلوماسيا بعد تعيين ترامب روبيو وزيرا للخارجية، ومستشارا للأمن القومي.

فقبل توليه منصبه بفترة وجيزة في كانون الثاني/ يناير 2025، بدأت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية ترجمة المقطع الأول من اسم عائلته بحرف صيني مختلف.

وقال دبلوماسيان إنهما يعتقدان أن هذا التغيير كان وسيلة استخدمتها الصين لتجنب تنفيذ عقوباتها، إذ مُنع روبيو من دخول أراضيها باستخدام التهجئة القديمة لاسمه.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن روبيو كان مسافرا مع ترامب.

وكان روبيو، وهو أميركي من أصل كوبي يعارض الشيوعية بشدة، أبرز واضعي التشريعات التي أصدرها الكونغرس، التي فرضت عقوبات واسعة النطاق على الصين بسبب استخدام أقلية الأويغور للعمل القسري، وهي اتهامات نفتها بكين.