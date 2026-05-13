خريجو الجامعات في أميركا يواجهون أزمة وظائف رغم الشهادات

يواجه عدد متزايد من خريجي الجامعات في الولايات المتحدة صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وسط تباطؤ التوظيف واتساع الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وبحسب بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بلغ معدل نقص التوظيف بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عامًا نحو 43% حتى نهاية 2025، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا. ويشير المصطلح إلى عمل الخريجين في وظائف لا تتطلب شهادات جامعية.

ويرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تقليص فرص العمل المبتدئة في قطاعات مكتبية عدة، من بينها تطوير البرمجيات وخدمة العملاء والتسويق، مع توسع الشركات في استخدام أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكن محللين يؤكدون أن المشكلة أعمق من تأثير التكنولوجيا وحدها، إذ ارتفع عدد خريجي الجامعات في الولايات المتحدة بنسبة 54% بين عامي 2004 و2024، بينما نمت الوظائف المبتدئة المناسبة لهم بنسبة 42% فقط خلال الفترة نفسها.

كما تعاني سوق العمل من اختلال بين التخصصات الجامعية واحتياجات الاقتصاد، إذ تراجعت فرص التوظيف المتاحة لكل خريج في غالبية التخصصات خلال العقدين الماضيين، وفق بيانات شركة "لايتكاست" لتحليلات سوق العمل.

وشهدت تخصصات مثل علوم الحاسوب والمعلومات تراجعًا ملحوظًا في فرص العمل، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، بينما برز قطاع الرعاية الصحية بوصفه أحد المجالات القليلة التي لا تزال توفر طلبًا مرتفعًا على الوظائف المبتدئة.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الفائدة، والتقلبات التجارية، وتسارع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، أدت مجتمعة إلى خلق بيئة "ضعيفة التوظيف وضعيفة التسريح"، ما حدّ من الحراك الطبيعي داخل سوق العمل وأبطأ دخول الخريجين الجدد إليه.

وفي ظل هذه التحولات، بدأت بعض الجامعات الأميركية مراجعة برامجها الدراسية وأعداد المقبولين في تخصصات معينة لمواءمة المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما حذر مختصون من استمرار الفجوة إذا لم تُجرَ إصلاحات أوسع في منظومة التعليم العالي.

ورغم التحديات الحالية، تشير دراسات سابقة إلى أن جزءًا كبيرًا من الخريجين الذين يبدأون حياتهم المهنية في وظائف لا تتطلب شهادة جامعية يتمكنون لاحقًا من الانتقال إلى وظائف أكثر ملاءمة خلال السنوات الأولى من مسيرتهم المهنية.