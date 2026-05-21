باحثون يرصدون حوتًا أحدب يقطع أكثر من 15 ألف كيلومتر بين البرازيل وأستراليا

وثّق باحثون رحلة غير مسبوقة لحوت أحدب قطع أكثر من 15 ألف كيلومتر بين سواحل البرازيل وأستراليا، في أطول مسافة تُسجل حتى الآن بين رصدين موثقين لحوت واحد من هذا النوع.

وكان الحوت قد صُوّر للمرة الأولى عام 2003 في منطقة أبروهوس بانك قبالة سواحل ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، وهي من أبرز مناطق تكاثر الحيتان الحدباء، قبل أن يُرصد مجددًا في أيلول/سبتمبر 2025 قرب خليج هيرفي على الساحل الأسترالي لولاية كوينزلاند.

وقالت الباحثة في جامعة غريفيث والمشاركة في الدراسة، ستيفاني ستاك، إن توثيق حوت قطع هذه المسافة يُعد "أمرًا استثنائيًا"، مشيرة إلى أن الحوت لم يُشاهد طوال 22 عامًا.

وجرى التعرف إلى الحوت عبر منصة "هابي ويل" التي تجمع صورًا يشارك بها باحثون ومتطوعون، وتتيح تحديد هوية الحيتان من خلال شكل الجزء السفلي من ذيلها، الذي يتميز بأنماط فريدة تشبه بصمات الأصابع لدى البشر.

وتعتمد المنصة على خوارزمية ذكاء اصطناعي طُورت لمطابقة صور الذيول، بطريقة مشابهة لتقنيات التعرف إلى الوجوه.

كما وثّقت الدراسة حالة ثانية لحوت صُوّر في خليج هيرفي عام 2007، ثم شوهد مجددًا في المنطقة نفسها عام 2013، قبل رصده لاحقًا قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية عام 2019، قاطعًا مسافة تقارب 14,200 كيلومتر.

وأوضح الباحثون أن الحالتين تمثلان أول انتقال موثق في الاتجاهين بين تجمعات الحيتان الحدباء في البرازيل وشرق أستراليا، مرجحين أن تكون هذه الرحلات أحداثًا نادرة وليست جزءًا من نمط هجرة اعتيادي.

واعتمدت الدراسة على تحليل 19,283 صورة لذيول الحيتان جُمعت بين عامي 1984 و2025 من شرق أستراليا وأميركا اللاتينية، فيما لم تتجاوز نسبة الحيتان التي سُجلت لديها هذه الرحلات 0.01% من إجمالي الحيتان المحددة.

وأشار الباحثون إلى أن المسافات الحقيقية التي قطعتها الحيتان قد تكون أطول من المسافة المباشرة بين البرازيل وأستراليا، في ظل غياب معلومات عن المسارات الدقيقة التي سلكتها خلال رحلاتها.

وأكدت ستاك أن الاكتشاف يبرز أهمية التعاون الدولي في حماية الحياة البحرية، نظرًا إلى أن الحيتان المهاجرة تعبر الحدود بين الدول والمحيطات، لافتة إلى أن التغير المناخي قد يؤثر مستقبلًا في أنماط هجرتها بسبب التغيرات المتسارعة في البيئة القطبية الجنوبية وتراجع أعداد الكريل.