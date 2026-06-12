دعوى قضائية تتهم "أوبن إيه آي" بالتقصير بعد انتحار شابة كندية

قالت الأم إن روبوت الدردشة تحول تدريجيًا إلى ما يشبه "الصديق المقرب" أو "المعالج النفسي" بالنسبة لابنتها، رغم أنه غير مؤهل لأداء هذا الدور أو التعامل بأمان مع مثل هذه الحالات الحساسة...

رفعت أم كندية دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، متهمةً روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" بالإسهام في تعميق الأزمة النفسية لابنتها قبل وفاتها، في أحدث قضية قانونية تستهدف الشركة بسبب تعامل نموذجها مع المستخدمين الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة.

وتقدمت كريستي كارير بالدعوى أمام محكمة في سان فرانسيسكو، مدعية أن ابنتها أليس كارير، البالغة من العمر 24 عامًا، أبلغت "تشات جي بي تي" مرارًا بأفكارها الانتحارية خلال الفترة التي سبقت وفاتها، دون أن تؤدي تلك المحادثات إلى تدخل بشري أو اتخاذ إجراءات إضافية من جانب أنظمة السلامة التابعة للشركة.

وقالت الأم إن روبوت الدردشة تحول تدريجيًا إلى ما يشبه "الصديق المقرب" أو "المعالج النفسي" بالنسبة لابنتها، رغم أنه غير مؤهل لأداء هذا الدور أو التعامل بأمان مع مثل هذه الحالات الحساسة.

وبحسب الدعوى، كانت أليس، التي عملت مطورة مواقع إلكترونية في مونتريال، قد بدأت استخدام "تشات جي بي تي" عام 2023 للمساعدة في حل مشكلات تقنية تتعلق بالحواسيب وأجهزة الألعاب، قبل أن تتحول محادثاتها لاحقًا إلى قضايا شخصية وصحية نفسية، شملت أسئلة حول الأفكار الانتحارية.

وتزعم الشكوى أن النموذج، رغم توصيته في بعض المحادثات بالتواصل مع خطوط المساعدة المتخصصة أو خدمات الطوارئ، واصل التفاعل معها بطريقة تحاكي الأصدقاء أو المستشارين النفسيين، كما تشير إلى أن بعض الردود تضمنت مواقف اعتبرتها المدعية داعمة لأفكارها السلبية أو غير مناسبة لحالتها النفسية.

من جهتها، أعربت "أوبن إيه آي" عن تعاطفها مع عائلة الشابة، مؤكدة أنها تراجع تفاصيل الدعوى. وقال متحدث باسم الشركة إن المحادثات المشار إليها جرت عبر نسخة سابقة من "تشات جي بي تي" لم تعد متاحة حاليًا، مشددًا على أن الشركة تدرب نماذجها على توجيه الأشخاص الذين يبدون نيات لإيذاء أنفسهم نحو طلب المساعدة المهنية والتواصل مع الموارد المتخصصة.

وتأتي القضية ضمن سلسلة دعاوى قضائية تواجهها شركات الذكاء الاصطناعي بشأن حدود مسؤوليتها عن المحتوى الذي تنتجه نماذجها، وآليات الحماية المفترضة للمستخدمين الذين يمرون بأزمات نفسية أو حالات عالية الخطورة.