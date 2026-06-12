شركة صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها في القائمة السوداء

من المتوقع أن تتابَع القضية باعتبارها جزءًا من النزاع الأوسع بين واشنطن وبكين حول التكنولوجيا والأمن القومي والعلاقات التجارية...

رفعت مجموعة الأدوية الصينية "ووشي أب تيك" دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اعتراضًا على إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تقول واشنطن إنها مرتبطة أو داعمة للجيش الصيني.

وقدمت الشركة الدعوى أمام محكمة فدرالية، معتبرة أن قرار إدراجها استند إلى "ادعاءات غير دقيقة" وضغوط سياسية، وأنه ألحق أضرارًا بسمعتها وأعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية.

وتأتي الخطوة بعد أن نشرت وزارة الدفاع الأميركية قائمة محدثة للشركات الصينية التي تعتقد أنها تسهم في دعم القدرات العسكرية الصينية، وضمت القائمة شركات بارزة، من بينها "علي بابا" و"بايدو" و"بي واي دي".

ورغم أن الإدراج على هذه القائمة لا يترتب عليه تلقائيًا عقوبات أو قيود قانونية مباشرة بالنسبة لمعظم الشركات، فإنه يُنظر إليه باعتباره تمهيدًا محتملاً لإجراءات أكثر تشددًا في المستقبل.

وكانت "ووشي أب تيك" قد نفت في وقت سابق أي صلات لها بالمؤسسة العسكرية أو الجهات الحكومية الصينية، مؤكدة أنها شركة مستقلة ولا تخضع لسيطرة أي جهة عسكرية.

ويشكل تحديث القائمة اختبارًا جديدًا للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إذ يأتي بعد أسابيع من اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمة عقدت في بكين الشهر الماضي، على العمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تتابَع القضية باعتبارها جزءًا من النزاع الأوسع بين واشنطن وبكين حول التكنولوجيا والأمن القومي والعلاقات التجارية.