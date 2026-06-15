هلوسات الذكاء الاصطناعي تضع المحامين تحت طائلة العقوبات

فرض قاضٍ في ولاية لويزيانا غرامة مالية على محامٍ بعد اكتشاف سبعة اقتباسات قانونية غير صحيحة في مذكرة قُدمت إلى المحكمة بمساعدة روبوت الدردشة "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك"...

تتزايد المخاوف داخل الأوساط القضائية من أخطاء الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بعدما دفعت سلسلة من الوقائع المتكررة محاكم أميركية إلى تشديد العقوبات على المحامين الذين يقدمون مستندات تتضمن استشهادات أو أحكامًا قضائية مختلقة.

وجاء أحدث هذه القضايا عندما فرض قاضٍ في ولاية لويزيانا غرامة مالية على محامٍ بعد اكتشاف سبعة اقتباسات قانونية غير صحيحة في مذكرة قُدمت إلى المحكمة بمساعدة روبوت الدردشة "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك". كما أُلزم المحامي بحضور دورة تدريبية حول الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية.

وأظهرت مراجعة المحكمة أن بعض الاستشهادات المنسوبة إلى أحكام قضائية سابقة لم تكن موجودة أصلًا، فيما جرى تحريف مضمون استشهادات أخرى. وأقر المحامي بأنه اعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصحيح أخطاء في المسودة قبل تقديمها دون التحقق من مخرجاته بشكل مستقل.

وأكد القاضي في قراره أن الجهل بمخاطر الذكاء الاصطناعي لم يعد مبررًا مقبولًا، في ظل الانتشار الواسع لهذه الأدوات داخل القطاع القانوني.

وتشير بيانات جمعها الباحث والمحامي الفرنسي داميان شارلوتان إلى توثيق نحو 1600 حالة تضمنت "هلوسات" للذكاء الاصطناعي في مستندات قضائية من 35 دولة، تشمل قضايا وأحكامًا مختلقة وإحالات قانونية خاطئة. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 1100 حالة، تليها كندا وأستراليا وبريطانيا.

ويرى شارلوتان أن طبيعة النصوص القانونية، التي تعتمد على أنماط وصيغ متكررة، تجعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر عرضة لإنتاج مراجع تبدو صحيحة شكليًا رغم عدم وجودها في الواقع، ما يفرض على المحامين التحقق من جميع الاستشهادات قبل استخدامها.

وبحسب مختصين، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية المتخصصة تبدو أكثر موثوقية من روبوتات الدردشة العامة مثل "تشات جي بي تي"، لكنها لا تخلو بالكامل من الأخطاء، الأمر الذي يبقي مسؤولية التدقيق النهائي على عاتق المحامين.

وتُظهر الإحصاءات أن عدد حالات "الهلوسة" في الملفات القضائية ارتفع بنحو ثمانية أضعاف خلال العام الماضي، بالتزامن مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية.

وفي مؤشر على تشدد المحاكم، فرضت محكمة فدرالية في ولاية ميسيسيبي الأسبوع الماضي غرامات بلغت 8 آلاف دولار على أربعة محامين بعد استناد مذكراتهم إلى قضايا غير موجودة أُعدت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، كما مُنع اثنان منهم من المثول أمام المحكمة لمدة عامين.

ويرى قضاة وخبراء قانونيون أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية دقيقة يهدد مصداقية المرافعات ويستنزف وقت المحاكم والخصوم، ما يدفع المؤسسات القضائية إلى تشديد الرقابة والعقوبات المرتبطة بهذه الممارسات.