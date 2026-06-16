"نتفليكس" تطلق لعبة كأس العالم بالشراكة مع "فيفا"

يعد المشروع اختبارًا جديدًا لطموحات "نتفليكس" في مجال الترفيه التفاعلي، وسط منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا على جذب المستخدمين وإطالة مدة بقائهم داخل خدماتها الرقمية...

أعلنت منصة "نتفليكس" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق لعبة "كأس العالم فيفا: نسخة الإطلاق" عبر خدمة "نتفليكس غيمز"، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم في أميركا الشمالية، في خطوة تمثل عودة العلامة التجارية "فيفا" إلى سوق الألعاب الرقمية بعد انتهاء شراكتها الطويلة مع شركة "إي إيه سبورتس".

وأصبحت اللعبة متاحة حصريًا لمشتركي "نتفليكس" منذ 11 حزيران/يونيو الجاري دون رسوم إضافية، وتتيح للمستخدمين اللعب مباشرة عبر أجهزة التلفاز الذكية أو الحاسوب، مع إمكانية استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم، من دون الحاجة إلى أجهزة ألعاب متخصصة.

وتضم اللعبة المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة، إضافة إلى الملاعب الـ16 المستضيفة وأكثر من 1200 لاعب، مع اعتماد التراخيص الرسمية الخاصة بكأس العالم. كما تدعم اللعب الجماعي لما يصل إلى أربعة لاعبين في الوقت نفسه.

ووفق "نتفليكس"، صُممت اللعبة لتقديم تجربة سهلة وسريعة تستهدف جمهور كرة القدم العريض، بدلاً من منافسة ألعاب المحاكاة الرياضية المعقدة، عبر ربط المستخدمين مباشرة بأجواء البطولة العالمية.

ويأتي الإطلاق ضمن جهود "نتفليكس" لتعزيز حضورها في قطاع الألعاب الإلكترونية، بعدما بدأت التوسع فيه منذ عام 2021، في مسعى لزيادة تفاعل المشتركين داخل منظومتها الرقمية وتوسيع مصادر النمو خارج خدمات البث التقليدية.

ويرى مراقبون أن اختيار كأس العالم يمثل فرصة استثنائية للشركة للوصول إلى جمهور عالمي واسع، مستفيدة من الشعبية الكبيرة للبطولة التي تعد الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم.

وتكتسب اللعبة أهمية إضافية لكونها أول مشروع بارز يحمل علامة "فيفا" في قطاع الألعاب منذ انتهاء الشراكة التاريخية مع "إي إيه سبورتس"، والتي استمرت قرابة ثلاثة عقود قبل أن تنتهي عام 2023.

وبحسب "فيفا"، ينسجم المشروع مع استراتيجيتها الجديدة للتوسع في كرة القدم الرقمية عبر المنصات السحابية والهواتف الذكية، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير.

ولم تقتصر خطة "نتفليكس" على اللعبة فقط، إذ عززت تغطيتها للمونديال بمجموعة من الأعمال الوثائقية والبرامج المرتبطة بكرة القدم، في إطار توجه يهدف إلى دمج المشاهدة والمحتوى التفاعلي داخل منصة واحدة.

ويعد المشروع اختبارًا جديدًا لطموحات "نتفليكس" في مجال الترفيه التفاعلي، وسط منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا على جذب المستخدمين وإطالة مدة بقائهم داخل خدماتها الرقمية.