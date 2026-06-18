إقبال متزايد في تايوان على تعلّم قيادة المسيّرات وسط تصاعد التهديدات الصينية

يستقطب البرنامج عشرات المشاركين شهريًا، بعدما استُلهمت فكرته من الدور المتنامي للطائرات غير المأهولة في الحرب الأوكرانية منذ عام 2022...

يشهد الإقبال على دورات تشغيل الطائرات المسيّرة في تايوان نموًا ملحوظًا، مع انضمام مواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى برامج تدريب مدني تهدف إلى تعزيز الجاهزية المجتمعية في ظل التوترات المتزايدة مع الصين.

وأطلقت أكاديمية "كوما"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالدفاع المدني، في أيار/مايو الماضي أول برنامج تدريبي مدني من نوعه لتعليم قيادة المسيّرات. ويستقطب البرنامج عشرات المشاركين شهريًا، بعدما استُلهمت فكرته من الدور المتنامي للطائرات غير المأهولة في الحرب الأوكرانية منذ عام 2022.

ويقول مشاركون إن اكتساب مهارات تشغيل المسيّرات يمنحهم وسيلة إضافية للمساهمة في حالات الطوارئ أو الأزمات المحتملة. ويضم البرنامج متدربين تتراوح أعمارهم بين المراهقة والستينيات، فيما تشكّل النساء أكثر من نصف المشاركين في بعض الدورات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توسع أوسع لحركة الدفاع المدني في تايوان، حيث تنشط أكثر من 30 مجموعة تطوعية محلية تقدّم تدريبات على الإسعافات الأولية والإخلاء والاستجابة للكوارث.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايوانية، تجاوز عدد المسيّرات المسجلة 39 ألف طائرة بحلول كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما خُفّض الحد الأدنى لعمر تسجيل المسيّرات إلى 14 عامًا عام 2024. كما بدأت بعض المدارس الثانوية في تايبيه تنظيم مخيمات صيفية لتعليم الطلاب تجميع المسيّرات واستخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.

ويؤكد القائمون على البرنامج أن الهدف لا يتمثل في تسليح المدنيين، بل في تمكينهم من أداء أدوار أكثر فاعلية في رصد المخاطر ونقل المعلومات خلال الأزمات. ويرى خبراء الدفاع المدني أن الأنظمة غير المأهولة قد تكتسب أهمية خاصة في أي مواجهة محتملة، ولا سيما في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها.

ويُدرَّب المشاركون على تشغيل مسيّرات خفيفة الوزن مصنّعة بالكامل في تايوان، من دون أنظمة تحديد المواقع أو تقنيات القيادة الذاتية، بهدف تطوير مهارات التحكم اليدوي اللازمة في بيئات قد تتعرض للتشويش الإلكتروني.

وتتزامن هذه الجهود مع مساعي تايوان لبناء سلسلة توريد مستقلة للطائرات المسيّرة بعيدًا عن الصين، رغم استمرار الجدل السياسي الداخلي بشأن تمويل قطاع التصنيع المحلي للمسيّرات.

ويرى عدد من المشاركين أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعلاقات التايوانية الأميركية تدفعهم إلى الاستثمار في مهارات الدفاع المدني، معتبرين أن الاستعداد الشخصي يبقى الخيار الأكثر واقعية في مواجهة التحديات المستقبلية.