الحرير يتحول إلى مادة متقدمة قد تخدم شبكات الجيل السادس

يعمل الفريق حاليًا على توسيع نطاق الإنتاج وتطوير أشكال أكثر تعقيدًا من المادة، تمهيدا لاختبار دمجها في أجهزة إلكترونية ومستشعرات مختلفة، إلى جانب تقييم جدواها الاقتصادية والبيئية على نطاق تجاري...

نجح باحثون من جامعات إمبريال كوليدج لندن وميشيغان وتافتس في تطوير مادة جديدة مشتقة من الحرير الطبيعي تجمع بين القوة الميكانيكية والمرونة والخصائص الضوئية المتقدمة، ما قد يفتح الباب أمام استخدامها في تطبيقات تشمل الاتصالات والطيران والأجهزة الطبية.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "نيتشر سستينابيليتي"، حيث اعتمد الفريق على إعادة تشكيل الحرير الطبيعي دون تدمير بنيته الأساسية، خلافا لأساليب سابقة كانت تتطلب إذابة الألياف وإعادة تصنيعها، الأمر الذي كان يؤدي إلى فقدان جزء من خصائصها الأصلية.

ويتميز الحرير ببنية مجهرية تجمع بين مناطق بلورية منظمة تمنحه الصلابة ومناطق غير منتظمة توفر له المرونة. واستفاد الباحثون من هذه التركيبة عبر إزالة بروتين "السيريسين" الذي يربط ألياف الحرير داخل الشرانق، ثم تعريض الألياف لدرجات حرارة تراوحت بين 125 و215 درجة مئوية وضغوط مرتفعة تصل إلى آلاف الضغوط الجوية.

وأدت هذه المعالجة إلى اندماج أجزاء من البنية الداخلية للحرير وتحويل الألياف إلى صفائح متماسكة وشفافة تشبه البلاستيك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البنية البلورية الدقيقة المسؤولة عن القوة والمرونة والخصائص البصرية للمادة.

ووفقا للباحثين، فإن المادة الجديدة تبدو شبيهة بالبلاستيك الصناعي، لكنها تتميز بكونها مشتقة من مصدر طبيعي وقابلة للتحلل ولا تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يمنحها مزايا بيئية إضافية مقارنة بالمواد البلاستيكية التقليدية.

كما أظهرت الاختبارات أن المادة قادرة على التفاعل مع موجات "التيراهيرتز" والتحكم في استقطاب الضوء، وهي خصائص قد تجعلها مفيدة في تطوير أنظمة الاتصالات المستقبلية وأجهزة الاستشعار الضوئية المتقدمة، بما في ذلك التقنيات المرتبطة بشبكات الجيل السادس.

وأشار الباحثون إلى أن المادة الجديدة تتفوق على كثير من أنواع البلاستيك الحيوي المتاحة حاليا من حيث القوة وخفة الوزن، فيما أظهرت اختبارات المقاومة أداء يقترب من بعض المواد المدعمة بألياف الكربون المستخدمة في صناعات الطيران والسيارات.

ويعمل الفريق حاليا على توسيع نطاق الإنتاج وتطوير أشكال أكثر تعقيدا من المادة، تمهيدا لاختبار دمجها في أجهزة إلكترونية ومستشعرات مختلفة، إلى جانب تقييم جدواها الاقتصادية والبيئية على نطاق تجاري.