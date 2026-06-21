دراسة تحذر من أثر الذكاء الاصطناعي على مهارات التفكير النقدي

استخدم جزء من المشاركين مساعدًا ذكيًا قائمًا على نموذج GPT-4o ومتصلًا بمحرك بحث "غوغل"، بينما أجرى آخرون المهمة من دون أي دعم تقني، بهدف قياس أثر الذكاء الاصطناعي في دقة الأحكام واستقلالية التفكير...

حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) من أن الاعتماد المتزايد على روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد يضعف قدرة المستخدمين على التحقق من المعلومات وكشف المحتوى المضلل، رغم مساهمتها في تحسين الأداء على المدى القصير.

وشملت الدراسة 67 مشاركًا خضعوا لاختبارات على مدار أربعة أسابيع لتقييم صحة أخبار وصور متداولة على الإنترنت. واستخدم جزء من المشاركين مساعدًا ذكيًا قائمًا على نموذج GPT-4o ومتصلًا بمحرك بحث "غوغل"، بينما أجرى آخرون المهمة من دون أي دعم تقني، بهدف قياس أثر الذكاء الاصطناعي في دقة الأحكام واستقلالية التفكير.

وأظهرت النتائج أن الاستعانة بالمساعد الذكي رفعت فرص الوصول إلى الإجابة الصحيحة بنسبة 21% خلال الاختبارات، ما يعكس قدرة هذه الأدوات على تحسين الأداء الفوري. إلا أن الباحثين رصدوا في المقابل تراجعًا بنسبة 15.3% في قدرة المشاركين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي على اكتشاف المعلومات المضللة عندما طُلب منهم لاحقًا تقييم مواد جديدة من دون مساعدة.

ويرى معدو الدراسة أن هذا التراجع لا يرتبط بعيوب في التكنولوجيا نفسها، بل بطريقة استخدامها. فالحصول المتكرر على إجابات جاهزة وسريعة قد يدفع المستخدمين إلى تقليص اعتمادهم على التحليل الشخصي والتفكير النقدي، ما يحول الأداة تدريجيًا من وسيلة مساعدة إلى بديل عن الجهد الذهني.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، أنكو راني، إن التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يمنح المستخدمين انطباعًا بأن أداءهم يتحسن، في حين تشير أبحاث متزايدة إلى أن هذا الشعور لا يعكس دائمًا الواقع.

ومن النتائج اللافتة أن نحو ربع المشاركين اعتقدوا أن قدرتهم على كشف الأخبار المضللة تحسنت خلال فترة الدراسة، رغم أن البيانات أظهرت تراجعًا في أدائهم. ويصف الباحثون هذه الظاهرة بـ"وهم الكفاءة"، حيث يربط المستخدم بين تكرار الإجابات الصحيحة وارتفاع مهاراته الشخصية، بينما تكون الأداة التقنية هي التي تؤدي الجزء الأكبر من عملية التحليل.

وتنضم الدراسة إلى سلسلة من الأبحاث التي تناولت تأثير الاعتماد المفرط على التكنولوجيا في القدرات المعرفية. فقد أظهرت دراسات سابقة أن بعض الأدوات الرقمية، مثل أجهزة الملاحة والآلات الحاسبة، أسهمت في إضعاف مهارات بشرية مرتبطة بالتنقل والحساب الذهني. كما أشارت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" عام 2025 إلى تراجع دقة أطباء استعانوا بأنظمة ذكاء اصطناعي لتصنيف حالات السرطان عند أداء المهمة نفسها لاحقًا من دون مساعدة.

وخلص الباحثون إلى أن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يكون عاملًا حاسمًا في الحد من هذه الآثار. فالأنظمة التي تشجع المستخدم على طرح الأسئلة وتحليل الأدلة تبدو أقل تأثيرًا في إضعاف التفكير النقدي من تلك التي تقدم إجابات نهائية مباشرة.

وأكدت الدراسة أن التحدي لا يقتصر على تطوير أنظمة أكثر ذكاءً، بل يشمل أيضًا ضمان أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز القدرات الذهنية للمستخدمين والحفاظ على مهارات التحقق والتحليل، في ظل تصاعد حجم المحتوى المضلل والمواد المنتجة بالذكاء الاصطناعي على الإنترنت.