ماذا نعرف عن منتجع "بورغنتشوك" المستضيف لمفاوضات إيران والولايات المتحدة؟

اختير منتجع "بورغنشتوك" السويسري الفاخر لاستضافة المفاوضات الأميركية الإيرانية بفضل موقعه المعزول وتجربته الطويلة في احتضان اللقاءات الدولية. ويُعد المنتجع، المطل على بحيرة لوسيرن والمملوك لجهات قطرية، من أبرز الوجهات التي استضافت شخصيات عالمية وقمما سياسية ومحادثات دولية مهمة

يشتهر منتجع "بورغنشتوك" الفاخر، الواقع على قمة جبلية تطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا، باستقباله النجوم والمشاهير، وقد اختير لاستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بناء على اقتراح من الوسطاء الباكستانيين والقطريين، ومن طهران وواشنطن كذلك.

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مقصد النخب

يجمع المنتجع المملوك حاليا لجهات قطرية بين التراث والحداثة، ويستقبل نخبة من الأثرياء منذ أكثر من 150 عاما.

ففي العام 1954، احتفلت أيقونة هوليوود أودري هيبورن بزفافها الأول في "بورغنشتوك"، وأقامت في إحدى فيلاته الفاخرة. كما أقام فيه شون كونري، أول ممثل جسّد شخصية جيمس بوند على الشاشة الكبيرة، خلال تصوير فيلم "غولد فينغر" (1964).

والتقى رئيس الوزراء الهندي الأسبق، جواهر لال نهرو، وابنته إنديرا غاندي بتشارلي تشابلن في "بورغنشتوك"، حيث أقامت أيضا ملكة الدنمارك، إنغريد. وكانت الممثلة الإيطالية، صوفيا لورين، تمتلك "شاليهًا" فيه.

ويضم هذا المنتجع الفسيح، الذي أعيد افتتاحه عام 2017 بعد خضوعه لأعمال ترميم استمرت سنوات، فنادق عدة ومرافق واسعة مخصصة للاستجمام وسلسلة من المطاعم الراقية، بالإضافة إلى مساكن فاخرة وشقق سكنية.

وتتجاوز كلفة الجناح الملكي فيه 19500 فرنك سويسري (أكثر من 24 ألف دولار) لليلة الواحدة من دون احتساب الضرائب، في حين أن الغرفة البسيطة قد تكلف 310 فرنك لليلة.

قطار جبلي ومصعد شاهق

يضم المنتجع 360 وحدة سكنية ويعمل فيه نحو 700 موظف. وافتُتح عام 1873 وأُضيف إليه "فندق القصر" عام 1903. واستحوذت عليه مجموعة "كتارا" للضيافة، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري عام 2007.

ويقع المنتجع على بُعد كيلومترات من لوسيرن في وسط سويسرا، فوق قمة جبلية خلابة يبلغ ارتفاعها 1128 مترا، وتطلّ على بحيرة لوسيرن.

ويمكن الوصول إليه برا أو بالقارب، ثم استخدام قطار جبلي مائل يقطع مسافة 930 مترا مع فارق ارتفاع 440 مترا خلال 4 دقائق، أو عبر مسار للمشي ثم مصعد شاهق ينقل الزوار عبر الأمتار الـ153 المتبقية للقمة، ويُعدّ هذا المصعد أعلى مصعد خارجي في أوروبا.

وعند سفح الجبل، يقع مطار "بوخس الصغير" القادر على استقبال الطائرات الخاصة والمروحيات.

استضاف منتجع "بورغنشتوك" نحو 50 رئيس دولة وحكومة يومي 15 و16 حزيران/ يونيو 2024، وذلك لحضور "مؤتمر رفيع المستوى بشأن السلام في أوكرانيا"، منهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

كما أقام فيه الرئيسان الإسرائيليان السابقان، ديفيد بن غوريون وغولدا مائير، بالإضافة إلى أول مستشار لألمانيا الغربية بعد الحرب، كونراد أديناور، وجيمي كارتر قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وفي المنتجع نفسه، شارك عدد كبير من القادة السياسيين والشخصيات البارزة في لقاء "بيلدربيرغ" السنوي شديد السرية في أعوام 1960 و1981 و1995. ويجمع هذا الاجتماع قادة سياسيين واقتصاديين من أوروبا وأميركا الشمالية لمناقشة القضايا العالمية. وتثير السرية المحيطة بالاجتماع عددا كبيرا من نظريات المؤامرة.

وفي العام 2002، وقّعت الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان اتفاقية لوقف إطلاق نار لستة أشهر في جبال النوبة، بوساطة من الولايات المتحدة وسويسرا.

وسنة 2004، فشلت المحادثات التي استضافها المنتجع بين اليونان وتركيا بشأن إعادة توحيد قبرص، والتي جرت برعاية الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان.