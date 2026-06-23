"أقطاب الذكاء الاصطناعي": تسريب يكشف أسماء المشاركين في ملتقيات "ديالوغ" السرية

يُظهر الحضور الكثيف لشخصيات التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي شكّل محورًا رئيسيًا في مناقشات الملتقى، في ظل اهتمام متزايد من جانب نخبة رجال الأعمال والمستثمرين بهذه التقنيات وتأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد والمجتمع...

كشفت وثائق مسربة عن قائمة المشاركين في ملتقيات "ديالوغ" السنوية المغلقة التي أسسها رجل الأعمال الأميركي بيتر ثيل، الشريك المؤسس لشركة "بالانتير"، والتي تُعد من أكثر التجمعات النخبوية سرية في الأوساط التكنولوجية والسياسية.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان"، تضم قوائم الحضور شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سياسيين أميركيين ومسؤولين حكوميين من دول مختلفة. وتُعقد هذه اللقاءات منذ عام 2006 في مواقع فاخرة، ويقتصر حضورها على المدعوين فقط، ما جعلها تُقارن بمؤتمرات نخبوية مغلقة مثل "بيلدربيرغ" و"بوهيميان غروف".

وجاء الكشف عن الأسماء بعد ظهور قائمة المشاركين في ملتقى هذا العام على موقع "ديالوغ" عن طريق الخطأ في 15 حزيران/يونيو الجاري، قبل أن تُؤرشف عبر خدمات "أرشيف الإنترنت". ولاحقًا نشرت الناشطة السويسرية مايا أرسون كرايم نسخة من القائمة عبر منصة "بلو سكاي".

كما أظهرت الوثائق عناوين عدد من الجلسات التي نوقشت خلال الملتقى، بينها "هل يشتري المال السعادة؟"، و"أعيدوا الطاقة النووية"، و"توجيه الحرب العالمية الثالثة"، و"تقنيات ساحة المعركة"، وفق ما أورده موقع "وايرد".

وتضمنت قائمة الحضور أسماء مؤثرة في قطاع التكنولوجيا، من بينها رئيس "أوبن إيه آي" غريغ بروكمان، ورئيس الإستراتيجية في الشركة جيسون كون، وإيلون ماسك، إضافة إلى شيفون زيليس من شركة "نيورالينك". كما شملت القائمة جاريد كوشنر، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، وإريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لـ"غوغل"، ورئيس "يوتيوب" نيل موهان، فضلاً عن جو لونسديل، أحد مؤسسي "بالانتير".

وأشار تقرير "وايرد" إلى مشاركة شخصيات مرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي والسياسات التقنية، من بينها توم لو من "غوغل ديب مايند" ومات كليفورد، المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون الذكاء الاصطناعي.

ويُظهر الحضور الكثيف لشخصيات التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي شكّل محورًا رئيسيًا في مناقشات الملتقى، في ظل اهتمام متزايد من جانب نخبة رجال الأعمال والمستثمرين بهذه التقنيات وتأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد والمجتمع.

وفي تعليقها على هذه الاجتماعات، قالت جانين ويديل، المديرة المشاركة لمركز أبحاث الفساد والشبكات والجريمة العابرة للحدود الوطنية في جامعة جورج ميسون، إن مثل هذه التجمعات تمثل مساحة تلتقي فيها النخب الأكثر نفوذًا لصياغة توجهات ورؤى مشتركة، محذرة من أن التداخل بين النخب المالية والتكنولوجية والسياسية يثير تساؤلات بشأن تأثيره على الممارسات الديمقراطية.