تشققات في أجنحة "إيرباص" تدفع إلى فحص عاجل لـ16 طائرة

جاء القرار بعد أن أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تعليمات تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات التي تنتمي إلى دفعات إنتاج محددة، إثر رصد تشققات قد تؤثر في سلامة الهيكل خلال عمليات التفتيش الفنية...

أعلنت شركة "إيرباص" بدء عمليات فحص لعدد من طائرات "إيه380" العملاقة بعد اكتشاف تشققات في أحد المكونات الهيكلية الرئيسية للأجنحة، في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات صادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأوضحت الشركة أن الفحوصات ستشمل 16 طائرة من الطراز نفسه، بينها خمس طائرات ستخضع للتدقيق بشكل فوري، بعدما كشفت أعمال صيانة دورية عن تشققات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمل جزءًا كبيرًا من الأحمال الهوائية أثناء الطيران.

وتشغل "طيران الإمارات" 15 طائرة من الطائرات المعنية بالفحص، فيما تشغل "كوانتاس" الأسترالية طائرة واحدة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش العاجلة على خمس طائرات تابعة لـ"طيران الإمارات" في أقرب وقت ممكن.

وجاء القرار بعد أن أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تعليمات تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات التي تنتمي إلى دفعات إنتاج محددة، إثر رصد تشققات قد تؤثر في سلامة الهيكل خلال عمليات التفتيش الفنية.

وأكدت "طيران الإمارات" أن أعمال الفحص ستبدأ خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أنها ستنجز جميع الإجراءات المطلوبة قبل إعادة الطائرات المتأثرة إلى الخدمة، مع العمل بالتنسيق مع "إيرباص" والجهات التنظيمية المختصة للحد من أي تأثير محتمل على جداول الرحلات.

ويُعد طراز "إيه380" أكبر طائرة ركاب في العالم، وتملك "طيران الإمارات" أكبر أسطول عامل من هذا النوع، إذ تشغّل أكثر من نصف الطائرات النشطة منه عالميًا. وكانت "إيرباص" قد أوقفت إنتاج الطراز في عام 2021 بعد سنوات من تشغيله في أساطيل عدد من شركات الطيران الدولية.