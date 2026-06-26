كيت بلانشيت تطلق أداة لحماية الهوية من التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

تأتي هذه المبادرة امتدادًا لمواقف بلانشيت السابقة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بعدما شاركت العام الماضي مع أكثر من 400 فنان ومشاهير في رسالة مفتوحة دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز حماية حقوق الطبع والنشر...

أطلقت الممثلة الأسترالية الحائزة جوائز عدة، كيت بلانشيت، أداة جديدة تحمل اسم "سجل الموافقة البشرية"، تهدف إلى تمكين الأفراد من التحكم في استخدام هوياتهم وصورهم وأصواتهم وسماتهم الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحد من مخاطر التزييف العميق.

وكُشف عن الأداة خلال فعالية استضافتها عضوة البرلمان الأوروبي إيفا مايدل في بروكسل، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المخرج ستيفن سودربرغ.

وقالت بلانشيت إن الهوية الشخصية أصبحت شكلاً من أشكال الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن لكل شخص الحق في تحديد ما إذا كان يسمح باستخدام بياناته من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي أم لا.

وتندرج المبادرة ضمن أعمال منظمة "آر إس إل ميديا" غير الربحية، التي أسستها بلانشيت لتطوير أدوات تعزز مبدأ الموافقة المسبقة على استخدام البيانات والمواد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، اعتبرت مايدل أن الأداة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر إطارًا يساعد على حماية الإبداع البشري والحقوق الفردية.

ويتيح السجل للمستخدمين إنشاء ملف شخصي موثق عبر وسيلة تحقق من الهوية، مثل حساب على منصات التواصل الاجتماعي، ثم اختيار أحد ثلاثة مستويات للموافقة: السماح باستخدام البيانات دون قيود، أو السماح بشروط محددة، أو رفض استخدامها بالكامل.

وبعد التسجيل، يحصل المستخدم على "معرف الموافقة البشرية"، الذي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التحقق منه قبل استخدام البيانات الشخصية.

وتشمل البيانات التي يغطيها السجل الاسم، والصورة، والصوت، وطريقة الحركة، والسمات الشخصية المميزة، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البيانات المشمولة.

ورغم ذلك، أشار تقرير لموقع "غيزمودو" إلى أن السجل لا يفرض التزامات قانونية على شركات الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد على التزام تلك الشركات طوعًا باحترام خيارات المستخدمين، كما أن المنظمة المشغلة للسجل تعمل بصفتها جهة مستقلة تحتفظ بقدر من البيانات الشخصية للمسجلين.

ويستند المشروع إلى معيار الترخيص المفتوح المصدر "آر إس إل"، الذي تستخدمه بالفعل مؤسسات وعدد من الناشرين الرقميين.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمواقف بلانشيت السابقة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بعدما شاركت العام الماضي مع أكثر من 400 فنان ومشاهير في رسالة مفتوحة دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز حماية حقوق الطبع والنشر، ورفض استخدام الأعمال المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحاب الحقوق أو تعويضهم.