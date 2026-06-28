دراسة واسعة: الشاشات قد تضر نمو الأطفال دون السنتين

أوصى الفريق البحثي بإجراء تقييم منهجي لمخاطر استخدام الشاشات لدى الرضع، بما يساعد الجهات الصحية والاجتماعية على تقديم دعم مبكر للعائلات التي قد تظهر لدى أطفالها مؤشرات هشاشة في النمو...

حذّرت دراسة علمية وُصفت بأنها الأكثر شمولًا حتى الآن من أن تعرّض الأطفال دون سن السنتين للشاشات قد يرتبط بآثار سلبية طويلة الأمد على النمو والصحة وجودة الحياة، داعيةً إلى إجراء أبحاث عاجلة لتقييم مخاطر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الوسائط الرقمية خلال هذه المرحلة المبكرة.

وأعدّ الدراسة فريق بحثي من أربع جامعات بريطانية ضمن مشروع "Action on Digital Device Immersive Conditions Team"، واستندت إلى مراجعة موسعة للأبحاث العالمية المتوافرة بشأن تأثير الشاشات على الرضع والأطفال الصغار.

وقال الباحث المشارك، راف كلايتون، المحاضر في الإعلام والاتصال بجامعة ليدز، إن غياب الإرشادات الكافية بشأن استخدام البالغين للشاشات يدفع كثيرًا من الآباء، من دون قصد، إلى ترسيخ عادات غير صحية لدى أطفالهم في التعامل مع الأجهزة الرقمية، مؤكدًا ضرورة تغيير هذا الواقع.

ورغم أن الإرشادات الحكومية البريطانية الحالية توصي بتجنب استخدام الشاشات للأطفال دون السنتين، فإنها تستثني بعض الأنشطة المشتركة التي تعزز التفاعل، مثل التواصل أو التعلم بإشراف الأهل. إلا أن الباحثين يرون أن هذه الصياغة قد تُفهم خطأً على أنها تشجيع لاستخدام الشاشات، ما يستدعي إعادة النظر فيها.

وأشار التقرير إلى أن الاستخدام المبكر للشاشات قد يقلل فرص التفاعل المباشر بين الطفل ووالديه أو مقدمي الرعاية، ويحد من اللعب البدني والتواصل مع الأطفال الآخرين، كما قد يؤثر في تطور اللغة، ويرتبط بفرط التحفيز، واضطرابات النوم، ومشكلات في صحة العين، وزيادة خطر السمنة في الطفولة.

كما أعرب الباحثون عن قلقهم من لجوء بعض الرضع إلى الأجهزة الرقمية كوسيلة للتهدئة بدلًا من الاعتماد على التفاعل مع الوالدين، محذرين من أن ذلك قد يزيد من احتمالات التأخر النمائي والسلوكيات الانعزالية لدى الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر.

وأكدت الدراسة أنها لم تثبت علاقة سببية مباشرة بين استخدام الشاشات والإصابة بحالات نمائية محددة، لكنها خلصت إلى أنه لا ينبغي تعريض الأطفال دون السنتين لاستخدام منتظم ومقصود للشاشات، معتبرةً أن التعرض العرضي لها أصبح أمرًا يصعب تجنبه، بينما لا يقدم الاستخدام المتعمد فوائد تنموية واضحة تبرر مخاطره المحتملة.

وأوصى الفريق البحثي بإجراء تقييم منهجي لمخاطر استخدام الشاشات لدى الرضع، بما يساعد الجهات الصحية والاجتماعية على تقديم دعم مبكر للعائلات التي قد تظهر لدى أطفالها مؤشرات هشاشة في النمو.

من جانبها، قالت كارمن كلايتون، الأستاذة في جامعة ليدز ترينيتي والباحثة المشاركة في الدراسة، إن على الحكومة تطوير وسائل أكثر فاعلية للتواصل مع الأسر بشأن الاستخدام المفرط للشاشات، مع مراعاة شعور كثير من الآباء بالخوف من التعرض للانتقاد عند مناقشة هذه القضايا.

بدورها، اعتبرت الوزيرة البريطانية السابقة أندريا ليدسوم، مؤسسة "1001 Critical Days Foundation"، أن نتائج الدراسة تمثل جرس إنذار، مشيرةً إلى أن الأدلة المتزايدة تظهر محدودية فوائد الشاشات للرضع مقابل مخاطر محتملة خلال أول 1001 يوم من حياة الطفل، وهي المرحلة الأهم في تطوره.

وأضافت أن مسؤولية حماية الأطفال لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، داعيةً إلى توفير مراكز دعم تقدم استشارات موثوقة ومساعدة عملية للعائلات، كما طالبت شركات التكنولوجيا بعدم الترويج لمحتوى يُسوَّق على أنه مناسب للرضع في ظل الأدلة العلمية الحالية.

في المقابل، أوضحت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا، رايتشل دي سوزا، أن الإرشادات الحكومية تهدف إلى مساعدة الآباء لا إلى استبدال تقديرهم الشخصي، مؤكدةً أن التوصية الأساسية ما زالت تقضي بتجنب استخدام الشاشات للأطفال دون السنتين، مع الإقرار بأن بعض الاستخدامات المحدودة، مثل مكالمات الفيديو مع أفراد العائلة أو أنشطة تعليمية بإشراف مباشر، قد تكون جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية.

وأكد متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية أن الحكومة تفخر بإصدار أول دليل وطني من نوعه بشأن استخدام الشاشات للأطفال دون سن الخامسة، بهدف تقديم إرشادات موثوقة للأسر حول هذه القضية.