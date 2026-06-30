ارتفاع انبعاثات الطاقة عالميًا في 2025.. والولايات المتحدة تقود الزيادة

ارتفع استهلاك الفحم في الولايات المتحدة بنسبة 10% خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الانبعاثات وعكس مسار التحول نحو مصادر طاقة أقل تلويثًا...

أظهر تقرير لمعهد الطاقة، أُعد بالتعاون مع "إمبر" ومعهد "كيرني" وشركة "كيه.بي.إم.جي"، أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة خلال عام 2025، بعدما أدى ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء.

ووفق التقرير، ارتفع استهلاك الفحم في الولايات المتحدة بنسبة 10% خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الانبعاثات وعكس مسار التحول نحو مصادر طاقة أقل تلويثًا، كما خالفت أميركا الشمالية الاتجاه الذي استمر عقدًا كاملًا وشهد تراجعًا في الانبعاثات بنسبة 0.7%.

وسجلت انبعاثات الكربون العالمية الناتجة عن قطاع الطاقة ارتفاعًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 35806 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، فيما جاءت أكثر من ثلث هذه الزيادة من الولايات المتحدة.

في المقابل، واصل الطلب العالمي على الطاقة نموه، إذ ارتفع إجمالي إمدادات الطاقة بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2024، واستحوذت مصادر الطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من الزيادة، مع نمو إنتاجها بنسبة 9.1% بدعم من قفزة بلغت 30% في توليد الطاقة الشمسية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع انبعاثات قطاع الطاقة في أوروبا بنسبة 0.5%، وفي الصين بنسبة 0.7% خلال عام 2025.

كما نما الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3% على أساس سنوي، متجاوزًا نمو الإمدادات، مدفوعًا بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ومراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق النفط، ارتفع الاستهلاك العالمي بنسبة 1.3% ليصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنمو بلغ 1.1% في عام 2024، بينما زاد الإنتاج العالمي بنسبة 3.5%.

وفي الصين، واصل استهلاك البنزين والديزل تراجعه للعام الثاني على التوالي، بينما تركز نمو الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، مع استمرار اعتماد أوروبا والهند على الواردات لتلبية ما يقارب نصف احتياجاتهما من الغاز.