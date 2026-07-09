مباراة مصر والأرجنتين تسجل أعلى معدل بحث في تاريخ "غوغل"

يأتي هذا الرقم القياسي في وقت تعمل فيه "غوغل" على تعزيز مكانة محرك البحث التقليدي في مواجهة المنافسة المتزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة...

سجل محرك البحث "غوغل" أعلى معدل استخدام في تاريخه عقب نهاية مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، وفق ما أعلنته الشركة، في ظل الاهتمام العالمي الواسع بالمواجهة المثيرة للجدل.

وقال رئيس وحدة المعرفة والمعلومات في "غوغل"، نيك فوكس، إن محرك البحث حطم جميع أرقامه القياسية السابقة، فيما أكد متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC أن أعلى معدل لعمليات البحث في الثانية سُجل مباشرة بعد هدف الفوز الذي أحرزه المنتخب الأرجنتيني.

وأوضحت "غوغل" أن عبارة "الأرجنتين ضد مصر" تصدرت عمليات البحث، إلى جانب استفسارات أخرى مثل "الأرجنتين ضد كولومبيا"، و"كم عدد أهداف ميسي في كأس العالم؟"، إضافة إلى أسئلة تتعلق بالحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة ومستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.

وأثارت المباراة جدلًا واسعًا بعد اعتراضات على عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، إلى جانب مطالبات باحتساب ركلة جزاء إثر احتكاك بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز قبل الهدف الثالث للأرجنتين.

ويأتي هذا الرقم القياسي في وقت تعمل فيه "غوغل" على تعزيز مكانة محرك البحث التقليدي في مواجهة المنافسة المتزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة، بينما لا تزال الشركة تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث العالمي، مدعومة باستمرار نمو أعمالها وإيراداتها.