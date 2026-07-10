مليار هجوم إلكتروني يستهدف كأس العالم

تمكنت أنظمة الحماية من رصد وتحييد أكثر من 11 ألف نطاق إلكتروني خبيث، فيما تؤمّن 1015 موقعًا إلكترونيًا ومنصة رقمية، مع تحليل 304 تيرابايت من بيانات الأمن السيبراني لرصد التهديدات والحد من آثارها...

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم 2026 تعرضت حتى الآن لنحو مليار هجوم إلكتروني، في ظل مستويات قياسية من التفاعل الرقمي والاعتماد المتزايد على البنية التحتية التقنية خلال البطولة.

وبحسب أحدث إحصاءات "فيفا"، تمكنت أنظمة الحماية من رصد وتحييد أكثر من 11 ألف نطاق إلكتروني خبيث، فيما تؤمّن 1015 موقعًا إلكترونيًا ومنصة رقمية، مع تحليل 304 تيرابايت من بيانات الأمن السيبراني لرصد التهديدات والحد من آثارها.

وسجلت البطولة أرقامًا غير مسبوقة على الصعيد الرقمي، إذ حققت 20 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو عبر مختلف المنصات، بينما بلغت نسبة إشغال الملاعب 99.7%، وحضر المنافسات أكثر من 6.25 ملايين مشجع. كما نشرت الدول المستضيفة 161 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، ونقلت شبكات البطولة والبث نحو 13 مليون غيغابايت من البيانات.

وفي سياق متصل، أفادت شركة "هوكسهانت" المتخصصة في الأمن السيبراني بارتفاع هجمات التصيد الإلكتروني المرتبطة بكأس العالم بنحو 500% بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2026، تزامنًا مع انطلاق البطولة.

وأوضحت الشركة أن أبرز حملات التصيد اعتمدت على عروض توظيف مزيفة تستهدف العاملين في التسويق، إضافة إلى رسائل تنتحل هوية عروض ترويجية مرتبطة بشركة "كوكا كولا" الخاصة بالبطولة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تحقق معدلات نقر أعلى بنحو 42% مقارنة بالحملات التقليدية.

وفي المقابل، واصلت البطولة تسجيل نمو لافت في الحضور الرقمي، مع تحقيق 30 مليار ظهور على منصات التواصل الاجتماعي، و1.7 مليار تفاعل، و14.5 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو على "تيك توك" و"يوتيوب". كما ارتفع عدد مرات الظهور بنسبة 130%، والتفاعل بنسبة 160%، ومشاهدات الفيديو بنسبة 485%.

وأشار "فيفا" إلى أن موقعه الإلكتروني استقطب 187 مليون زائر خلال البطولة، فيما بلغ عدد مستخدمي تطبيقيه 50 مليون مستخدم، واكتسب 54 مليون متابع جديد عبر مختلف المنصات، بينهم 23 مليونًا على "تيك توك"، ليصبح الحساب الرياضي الأكثر متابعة على المنصة بإجمالي 80 مليون متابع، ويدخل قائمة أكثر 10 حسابات متابعة على مستوى العالم.