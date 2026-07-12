إدارة ترامب تقلص حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتواجه طعنًا قضائيًا

بموجب القواعد الجديدة، لن يُعد الإضرار بموائل الأنواع المحمية مخالفة ما لم يتسبب مباشرة في إصابة الحيوانات أو قتلها، وهو ما يمنح مطوري المشروعات مرونة أكبر في تنفيذ أعمالهم داخل المناطق التي تعيش فيها هذه الأنواع...

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات تنظيمية تحد من نطاق الحماية التي يوفرها قانون الأنواع المهددة بالانقراض، عبر استبعاد تدمير الموائل الطبيعية من تعريف "الضرر"، في خطوة أثارت اعتراضات بيئية وأدت إلى تحرك قانوني للطعن فيها.

ويعد قانون الأنواع المهددة بالانقراض، الذي أُقر قبل نحو 50 عامًا، أحد أبرز التشريعات البيئية في الولايات المتحدة، وأسهم في حماية أنواع عدة من خطر الانقراض، من بينها النسر الأصلع ونسر كاليفورنيا، كما يشكل مرجعًا رئيسيًا عند منح التراخيص لمشروعات النفط والغاز والتعدين ونقل الكهرباء وغيرها من الأنشطة في الأراضي والمياه الاتحادية.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُعد الإضرار بموائل الأنواع المحمية مخالفة ما لم يتسبب مباشرة في إصابة الحيوانات أو قتلها، وهو ما يمنح مطوري المشروعات مرونة أكبر في تنفيذ أعمالهم داخل المناطق التي تعيش فيها هذه الأنواع.

وقالت وزارتا الداخلية والتجارة إن التعديلات ستسهم في خفض تكاليف التراخيص والامتثال التنظيمي لقطاعات الطاقة والزراعة وصيد الأسماك وغيرها، معتبرتين أنها تنسجم مع سياسة الإدارة الرامية إلى تقليص القيود التنظيمية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وقال وزير الداخلية، دوج بورجوم، إن القرار يعيد "المنطق السليم" إلى تطبيق القانون، ويحترم حقوق الملكية الخاصة، ويوفر وضوحًا أكبر لأصحاب الأراضي، مشيرًا إلى أن اللائحة المقترحة طُرحت لأول مرة في نيسان/أبريل 2025.

في المقابل، أعلنت منظمة "إيرث جاستيس" البيئية عزمها الطعن في القرار أمام القضاء، معتبرة أن التعديلات تضعف الحماية القانونية للأنواع المهددة بالانقراض من خلال السماح بتدمير الموائل التي تعتمد عليها في التكاثر والعيش والحصول على الغذاء.

وأكدت المنظمة أن القرار يفتقر، من وجهة نظرها، إلى الأساس العلمي والقانوني والدعم الشعبي، محذرة من أن تقليص حماية الموائل قد يقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في الولايات المتحدة.