كم تبلغ القيمة السوقية؟: نصف نهائي مونديال 2026 يسجل رقمًا قياسيًا

تعد هذه المرة الثالثة فقط التي يجمع فيها نصف النهائي أربعة منتخبات فائزة بكأس العالم، بعد نسختي 1970 و1990، لكنها الأولى التي تضم المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف "فيفا"...

يشهد الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مواجهة غير مسبوقة تجمع المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا عالميًا، في سابقة منذ اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عام 1992.

ويلتقي منتخب فرنسا مع إسبانيا على ملعب دالاس، فيما تواجه الأرجنتين منتخب إنجلترا على ملعب أتلانتا، في نصف نهائي يضم أيضًا أبطالًا سابقين لكأس العالم، إذ سبق للمنتخبات الأربعة التتويج باللقب.

وتعد هذه المرة الثالثة فقط التي يجمع فيها نصف النهائي أربعة منتخبات فائزة بكأس العالم، بعد نسختي 1970 و1990، لكنها الأولى التي تضم المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف "فيفا".

وساهم نظام التصنيف الجديد الذي اعتمده "فيفا" قبل البطولة في إبعاد المنتخبات الأعلى تصنيفًا عن مواجهة بعضها بعضًا حتى الدور نصف النهائي، وهو ما أتاح وصول أبرز القوى الكروية الحالية إلى هذا الدور.

ولا يقتصر تميز نصف النهائي على الجانب الفني، إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الأربعة أكثر من 4.9 مليار يورو، أي نحو 5.7 مليار دولار، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، بزيادة تقارب 110% مقارنة بنصف نهائي مونديال 2022.

ويتصدر منتخب فرنسا قائمة المنتخبات الأربعة بقيمة سوقية تبلغ 1.52 مليار يورو، يليه منتخب إنجلترا بنحو 1.36 مليار يورو، ثم إسبانيا بقيمة 1.22 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين 807.5 ملايين يورو.

وبحسب البيانات، ستكون مواجهة فرنسا وإسبانيا الأغلى في تاريخ كأس العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين، فيما قد يتحطم هذا الرقم مجددًا إذا جمعت المباراة النهائية بين فرنسا وإنجلترا، صاحبي أعلى قيمة سوقية بين منتخبات العالم.