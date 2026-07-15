كيف تؤثر أدوات الذكاء الاصطناعي على خفض مهارات التفكير؟

خلصت دراسة أميركية بريطانية، لا تزال قيد المراجعة، وشملت 1222 مشاركًا، إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يوفر نتائج أفضل على المدى القصير، لكنه يقلل من تنمية المهارات اللازمة للتعلم المستدام...

يثير التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "تشات جي بي تي"، تساؤلات متزايدة بشأن تأثيرها في القدرات المعرفية لدى المستخدمين، مع ظهور دراسات تشير إلى أن الاعتماد المفرط عليها قد يضعف مهارات التفكير والتعلم على المدى البعيد.

وأظهرت أبحاث حديثة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام، مثل حل المسائل الحسابية وفهم النصوص، قد يحسن الأداء بصورة مؤقتة، لكنه قد يؤثر سلبًا في القدرة على التعلم والمثابرة عند التوقف عن استخدام هذه الأدوات.

وخلصت دراسة أميركية بريطانية، لا تزال قيد المراجعة، وشملت 1222 مشاركًا، إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يوفر نتائج أفضل على المدى القصير، لكنه يقلل من تنمية المهارات اللازمة للتعلم المستدام، معتبرة أن تراجع المثابرة قد ينعكس سلبًا على اكتساب المعرفة.

وقالت الباحثة غريس ليو إن سرعة الذكاء الاصطناعي في تقديم الإجابات تدفع المستخدمين إلى توقع حلول فورية، ما يقلص فرص التعلم الذاتي، مشيرة إلى أن تأثير هذه الأدوات يتجاوز المهام الحسابية ليشمل مختلف الأنشطة التي تعتمد على التحليل والاستنتاج.

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة أجراها "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" عام 2025 أن الطلاب الذين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة الموضوعات الإنشائية كانوا أقل قدرة على ممارسة التفكير النقدي، فيما ربطت أبحاث أخرى هذه الظاهرة بما يعرف بـ"التفويض المعرفي"، أي إسناد العمليات الذهنية إلى الأنظمة الذكية.

وقال الباحث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية، يوهان شوفالير، إن الإنسان يميل بطبيعته إلى تقليل الجهد الذهني، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يعزز هذا السلوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع استخدام بعض المهارات المعرفية مع مرور الوقت.

واستجابة لهذه المخاوف، بدأت شركات التكنولوجيا تطوير أدوات تعليمية تعتمد على أسلوب طرح الأسئلة وتقديم التلميحات بدلاً من الإجابات المباشرة، مثل خاصية "دراسة" في "تشات جي بي تي" وميزة "التعلم الموجّه" في "جيميناي"، بهدف تشجيع التفكير المستقل.

كما أوضحت "مايكروسوفت" أنها أضافت تنبيهات وتذكيرات تحث المستخدمين على التحقق من المعلومات والمشاركة النقدية في تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية تدريب المستخدمين على الاستخدام الواعي لهذه التقنيات.

ويرى باحثون أن النتائج الحالية ما تزال أولية، مؤكدين الحاجة إلى دراسات أوسع وأطول زمنًا لتقييم التأثيرات الفعلية للذكاء الاصطناعي في القدرات الذهنية، مع التشديد على أن الاستفادة من هذه الأدوات تتطلب موازنة بين توظيفها والحفاظ على مهارات التفكير والتحليل لدى الإنسان.