"تشات جي بي تي" يدخل في مراهنات توقّع نتائج كأس العالم

بموجب الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه رسميًا، يعرض "تشات جي بي تي" احتمالات فوز المنتخبات استنادًا إلى بيانات "كالشي". فعند الاستفسار عن بعض مباريات البطولة، تظهر نسب تقديرية لفرص الفوز مدعومة ببيانات المنصة...

أبرمت شركة "أوبن إيه آي" شراكة مع منصة المراهنات الناشئة "كالشي" (Kalshi)، تتيح استخدام بيانات أسواق التوقعات الخاصة بالمنصة ضمن إجابات "تشات جي بي تي" المتعلقة بمباريات كأس العالم 2026.

وبموجب الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه رسميًا، يعرض "تشات جي بي تي" احتمالات فوز المنتخبات استنادًا إلى بيانات "كالشي". فعند الاستفسار عن بعض مباريات البطولة، تظهر نسب تقديرية لفرص الفوز مدعومة ببيانات المنصة.

وأكدت "أوبن إيه آي" في صفحة المساعدة الخاصة بالخدمة أن المستخدمين لا يستطيعون إجراء رهانات عبر "تشات جي بي تي"، موضحة أن التعاون يقتصر على استخدام بيانات "كالشي" للإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بكأس العالم 2026، وأن المعلومات المعروضة تهدف إلى الإرشاد فقط.

ويمنح الاتفاق "أوبن إيه آي" مصدرًا إضافيًا للبيانات في إطار تطوير خدمات البحث داخل "تشات جي بي تي"، بينما يوفر لـ"كالشي" حضورًا أوسع عبر واحدة من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي استخدامًا، بما قد يسهم في استقطاب مستخدمين جدد.

وسبق لـ"كالشي" أن أبرمت اتفاقيات مع شبكتي "CNN" و"CNBC" لعرض بياناتها خلال التغطيات الإخبارية، فيما اتجهت منافستها "بولي ماركت" (Polymarket) إلى دمج بياناتها مع عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه قطاع أسواق التوقعات نموًا متسارعًا، لكنه يواجه أيضًا تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال معلومات حساسة أو التداول استنادًا إلى معلومات داخلية.

وكانت السلطات الأميركية قد فتحت في وقت سابق من العام تحقيقًا بشأن منصة "بولي ماركت"، في إطار مراجعة مدى التزامها بالأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الخدمات.