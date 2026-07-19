إجلاء بلدات كندية مع اتساع حرائق الغابات ووصول الدخان إلى أميركا

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الكندية تسجيل 69 حريقًا جديدًا ليل الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد حرائق الغابات النشطة هذا الموسم إلى 955 حريقًا.

تستعد القوات المسلحة الكندية لإجلاء سكان بلدة فورت هوب النائية في شمال غربي مقاطعة أونتاريو، بعدما اقتربت منها حرائق الغابات، في وقت امتد فيه الدخان إلى مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متسببًا في تراجع جودة الهواء.

وقالت وزيرة إدارة الطوارئ الكندية، إليانور أولشفسكي، إن عمليات الإجلاء ستُنفذ باستخدام الطائرات، نظرًا إلى افتقار البلدة، التي يقطنها نحو 600 شخص، إلى شبكة طرق واعتمادها بصورة رئيسية على النقل الجوي. وكانت السلطات قد أجلت بالفعل آلاف السكان من مناطق متضررة إلى مدن في جنوب أونتاريو.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الكندية تسجيل 69 حريقًا جديدًا ليل الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد حرائق الغابات النشطة هذا الموسم إلى 955 حريقًا.

وبلغت المساحات المتضررة من الحرائق نحو 28500 كيلومتر مربع، وهو مستوى يقل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن الرياح دفعت كميات كبيرة من الدخان إلى الولايات المتحدة، ما استدعى إصدار تحذيرات من تدهور جودة الهواء في عدد من الولايات.

وصنف موقع "إير ناو" التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية جودة الهواء بأنها غير صحية في أجزاء من جنوب أونتاريو، وشرقي ولايتي أوهايو ووست فرجينيا، ومعظم ولايتي بنسلفانيا ونيوجيرسي، إضافة إلى أجزاء واسعة من ولاية فرجينيا، وجميع ولايتي ماريلاند وديلاوير، إلى جانب واشنطن العاصمة.

كما أشار الموقع إلى أن جودة الهواء بلغت مستوى "غير صحي للغاية" في مناطق من غرب بنسلفانيا، بينها مدينة بيتسبرغ، متوقعًا تحسن الأوضاع تدريجيًا خلال اليوم.

وأوضح "إير ناو" أن تأثير الدخان في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، المقررة غدًا الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرزي، سيكون محدودًا.

وتشهد كندا حرائق غابات واسعة بصورة متكررة خلال السنوات الأخيرة، ويعزو خبراء المناخ ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف، ما يزيد قابلية الغابات للاشتعال.

وفي سياق متصل، حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطات الكندية مسؤولية امتداد الدخان إلى الولايات المتحدة، منتقدًا ما وصفه بسوء إدارة الغابات، ومعلنًا عزمه إضافة تكاليف مكافحة التلوث إلى الرسوم المفروضة على السلع الكندية.

ورفضت وزيرة إدارة الطوارئ الكندية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الحكومة استثمرت 12 مليار دولار كندي، أي نحو 8.56 مليارات دولار أميركي، منذ عام 2020 في حماية الغابات والوقاية من الحرائق، لمواجهة ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الجفاف.