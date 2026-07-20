تهديدات متصاعدة تدفع قادة شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حمايتهم

بحسب التقرير، حاول أحد الأشخاص التسلل إلى "أنثروبيك" باستخدام هوية مزيفة، قبل أن ينشر تهديدات عنيفة ضد عائلات مسؤوليها، فيما هدد شخص آخر بمهاجمة مقر الشركة مطالبًا بالتحدث إلى موظف خدمة عملاء واسترداد أمواله...

تشهد شركات الذكاء الاصطناعي تصاعدًا في التهديدات الموجهة إلى رؤسائها التنفيذيين، ما دفع عددًا منها إلى زيادة الإنفاق على الإجراءات الأمنية والحراسة الشخصية، إذ ارتفعت تكاليف الحماية في بعض الحالات بنسبة وصلت إلى 150%، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشار التقرير إلى أن رؤساء شركات، من بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا"، واجهوا خلال الأشهر الماضية تهديدات وحوادث أمنية، بالتزامن مع تنامي الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

وتظهر بيانات التقرير أن 38.1% من الشركات التقنية المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" كشفت عن إنفاقها على حماية رؤسائها التنفيذيين خلال عام 2025، مقارنة بـ26.8% في عام 2021، ما يعكس اتساع المخاوف الأمنية داخل القطاع.

ومن أبرز الحوادث، الهجوم الذي استهدف منزل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إذ أُلقيت زجاجة حارقة على منزله قبل أن تعتقل السلطات المشتبه به. كما تعرض مقر شركة "أنثروبيك" في سان فرانسيسكو لسلسلة من التهديدات، شملت رسائل استهدفت أحد المديرين التنفيذيين، إضافة إلى تهديدات أخرى طالت أسر مسؤولي الشركة.

وبحسب التقرير، حاول أحد الأشخاص التسلل إلى "أنثروبيك" باستخدام هوية مزيفة، قبل أن ينشر تهديدات عنيفة ضد عائلات مسؤوليها، فيما هدد شخص آخر بمهاجمة مقر الشركة مطالبًا بالتحدث إلى موظف خدمة عملاء واسترداد أمواله.

وفي سياق متصل، أفادت شركة "لايف رافت"، المتخصصة في رصد التهديدات الرقمية، بأن حجم التهديدات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا ارتفع إلى سبعة أضعاف خلال الأشهر الأخيرة، مع بلوغه ذروته بين شباط/فبراير وأيار/مايو، قبل أن يتراجع خلال حزيران/يونيو.

كما تصاعدت التعليقات العدائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، عقب إعلان الشركة تسريح نحو 1400 موظف في إطار تركيزها على الذكاء الاصطناعي، إذ انتشرت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدفه شخصيًا.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير"، أليكس كارب، أن تصاعد التهديدات يرتبط بخطاب بعض شركات الذكاء الاصطناعي بشأن إحلال التقنية محل الوظائف، داعيًا إلى التركيز على فوائد الذكاء الاصطناعي بدلاً من الترويج لفقدان الوظائف، في محاولة لخفض حدة الاحتقان المجتمعي.