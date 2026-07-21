"غوغل" تحذف تقييمات "خرائط غوغل" لمراكز احتجاز تابعة للهجرة الأميركية

كانت هذه التقييمات تتضمن شهادات من محتجزين سابقين وأشخاص تحدثوا عن ظروف الاحتجاز داخل تلك المرافق، إلى جانب مراجعات احتجاجية كتبها مستخدمون آخرون...

حذفت شركة "غوغل" آلاف التقييمات المتعلقة بمراكز احتجاز تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) على خدمة "خرائط غوغل"، كما عطّلت إمكانية نشر مراجعات جديدة لمعظم هذه المواقع، وفق تقرير نشره موقع "إنترسبت".

وبحسب التقرير، كانت هذه التقييمات تتضمن شهادات من محتجزين سابقين وأشخاص تحدثوا عن ظروف الاحتجاز داخل تلك المرافق، إلى جانب مراجعات احتجاجية كتبها مستخدمون آخرون.

وأظهرت دراسة أجرتها الأستاذة في جامعة تولين مويرا ماكامون أنها جمعت في عام 2025 نحو 1636 تقييمًا تغطي 26 منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، إضافة إلى رصد 91 منشأة أخرى كانت مدرجة على "خرائط غوغل" من دون مراجعات. وأكدت أن جميع التقييمات التي وثقتها لم تعد متاحة، فيما أُغلقت خاصية التعليقات في معظم المرافق، ولم يتبق سوى أربعة مراكز تسمح بنشر تقييمات جديدة.

وقالت ماكامون إن إزالة هذه المحتويات أدت إلى اختفاء شهادات توثق تجارب محتجزين داخل نظام احتجاز وترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة.

وتستند "غوغل" في هذه الخطوة إلى سياسة أعلنتها عام 2023، تنص على إمكانية حذف تقييمات المواقع التي تتلقى مراجعات تعتبرها غير مفيدة أو ضارة أو خارجة عن الموضوع بصورة متكررة، وتشمل أماكن لا يقصدها الأشخاص طوعًا، مثل السجون ومراكز الشرطة والمنشآت ذات الوصول المقيد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن "غوغل" سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة تتعلق بالمحتوى المرتبط بإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، إذ منعت في عام 2025 مستخدمي نظام "أندرويد" من تنزيل تطبيق "ICEBlock"، الذي يتيح الإبلاغ عن مواقع وجود عناصر الإدارة اعتمادًا على بلاغات المستخدمين.