اختراق ضخم يطال قاعدة بيانات تضم سجلات دبلوماسيي كوريا الجنوبية

تأتي الحادثة في ظل تزايد المخاوف من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الكورية الجنوبية، بعدما شهدت البلاد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاختراقات البارزة، من بينها تسريب بيانات عملاء شركة "كوبانغ"...

تعرض نظام إلكتروني تابع لأكاديمية تدريب دبلوماسية حكومية في كوريا الجنوبية لاختراق سيبراني أدى إلى تسريب كمية كبيرة من البيانات، في حادثة قد تطال سجلات نحو 10000 دبلوماسي حالي ومتقاعد، وسط تحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بارك إيل، إن السلطات تعتقد أن قرصانًا إلكترونيًا مجهول الهوية تمكن من اختراق النظام، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تستبعد وقوف مجموعة مدعومة من دولة أجنبية وراء العملية.

وأوضح المسؤول أن السلطات لم تحدد بعد عدد السجلات التي تم الوصول إليها، فيما أفادت وكالة "يونهاب" بأن البيانات الحساسة، مثل أرقام الهوية والهواتف المحمولة والعناوين السكنية، لا يبدو أنها تعرضت للتسريب.

وبحسب الوزارة، أُبلغت السلطات في أوائل شباط/فبراير بوجود نشاط غير اعتيادي في نظام التعليم الإلكتروني التابع للأكاديمية، ما دفعها إلى إيقافه عن العمل، ولا يزال خارج الخدمة مع استمرار التحقيقات الفنية.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد المخاوف من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الكورية الجنوبية، بعدما شهدت البلاد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاختراقات البارزة، من بينها تسريب بيانات عملاء شركة "كوبانغ"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد.

كما سبق أن كشفت السلطات عن وصول غير قانوني إلى بيانات نحو 34 مليون حساب على إحدى المنصات المحلية، فيما تتهم سيؤول مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بتنفيذ عدد من الهجمات الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك عمليات استهدفت قطاع العملات المشفرة.