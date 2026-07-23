اختراق "سونو" يكشف بيانات أكثر من 55 مليون مستخدم

شملت البيانات المسربة أسماء المستخدمين، وعناوينهم البريدية والإلكترونية، وأرقام الهواتف، وسجل المشتريات، إضافة إلى أرقام بطاقات الدفع الجزئية وتواريخ انتهاء صلاحيتها...

كشف موقع "هاف آي بين باوند" عن تعرض منصة "سونو" المتخصصة في توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي لاختراق إلكتروني أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 55.3 مليون مستخدم.

ووفقًا للموقع، الذي اطلع على نسخة من البيانات المسربة، وقع الاختراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلا أن تفاصيله لم تُكشف إلا مؤخرًا عبر منصة "404 ميديا".

وشملت البيانات المسربة أسماء المستخدمين، وعناوينهم البريدية والإلكترونية، وأرقام الهواتف، وسجل المشتريات، إضافة إلى أرقام بطاقات الدفع الجزئية وتواريخ انتهاء صلاحيتها.

كما تضمن التسريب الشيفرة المصدرية الخاصة بمنصة "سونو"، والتي كشفت، بحسب التقارير، آليات جمع ملايين الأغاني وكلماتها من منصات مثل "ديزر" و"يوتيوب" و"جينيوس" لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه الشركة دعاوى قضائية رفعتها شركات إنتاج موسيقي، تتهمها باستخدام أعمال محمية بحقوق النشر لتدريب نماذجها من دون ترخيص.

وكانت "سونو" قد أقرت سابقًا، ضمن إجراءات التقاضي، بأنها اعتمدت في تدريب نماذجها على "عشرات الملايين من التسجيلات" المتاحة عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذا الاستخدام يندرج ضمن مبدأ "الاستخدام العادل".

ولم تصدر "سونو" حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن الاختراق، كما لم تؤكد إخطار المستخدمين المتضررين، فيما لا يزال سبب عدم كشف الشركة عن الحادثة بصورة علنية غير معروف.