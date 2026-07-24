دراسة: الذكاء الاصطناعي يقلل دقة الإجابات ويضاعف غرور المستخدمين

أظهرت نتائج الدراسة أن إتاحة الاستعانة بنموذج ذكاء اصطناعي خفّضت نسبة الأشخاص الذين يجيبون بـ"لا أعرف" من 44% إلى 3%، في حين تراجعت دقة الإجابات من 27% إلى 9%. وفي المقابل، ارتفعت ثقة المشاركين بصحة إجاباتهم من 30% إلى 76%.

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعات فرنسية وإيطالية أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع دقة الإجابات، مقابل زيادة ملحوظة في الغرور وثقة المستخدمين بإجاباتهم، حتى عندما تكون غير صحيحة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إتاحة الاستعانة بنموذج ذكاء اصطناعي خفّضت نسبة الأشخاص الذين يجيبون بـ"لا أعرف" من 44% إلى 3%، في حين تراجعت دقة الإجابات من 27% إلى 9%. وفي المقابل، ارتفعت ثقة المشاركين بصحة إجاباتهم من 30% إلى 76%.

واعتمد الباحثون على مجموعة من الأسئلة التي تُعرف بصعوبتها بالنسبة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل أسئلة تتعلق بألوان بعض العناصر في الأفلام، واستخدموا نموذج "Step 3.5 Flash"، المعروف بارتفاع معدل أخطائه في هذا النوع من الاختبارات. وأظهرت النتائج أن بعض المشاركين الذين كانوا قادرين على الوصول إلى الإجابة الصحيحة بمفردهم غيّروا إجاباتهم إلى أخرى خاطئة بعد الاعتماد على النموذج.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تعزز مفهوم "الاستسلام المعرفي"، وهو مصطلح طرحه باحثون من كلية وارتون لوصف ميل الأفراد إلى قبول إجابات الذكاء الاصطناعي الخاطئة مع إبداء مستوى مرتفع من الثقة بها، بدلاً من الاعتراف بعدم المعرفة.

وقال الأستاذ المشارك في جامعة "ميلانو بيكوكا"، فاليريو كابرارو، إن القدرة على قول "لا أعلم" تمثل جانبًا أساسيًا من الوعي بحدود المعرفة، محذرًا من أن الاعتماد المبكر على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في تنمية مهارات التفكير النقدي، خصوصًا لدى الأطفال.