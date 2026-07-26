ماسك يقر بانشغاله بالسياسة ويجدد رهاناته المثيرة بشأن الذكاء الاصطناعي

تطرق ماسك أيضًا إلى مشروع إنشاء مراكز بيانات في الفضاء لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء ومنظمات بيئية بشأن المخاطر المحتملة لهذه المشروعات على الغلاف الجوي والبيئة...

أقر الملياردير الأميركي إيلون ماسك بأنه انخرط في العمل السياسي أكثر مما ينبغي خلال فترة تعاونه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أنه كان من الأفضل أن يركز على إدارة شركاته بدلًا من قيادة ما عُرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE).

وفي مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، قال ماسك إنه "انجرف" في العمل السياسي، في إشارة إلى دوره خلال إدارة ترامب، التي شهدت تنفيذ تخفيضات واسعة في الإنفاق الحكومي وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين.

ورغم هذا التقييم، تمسك ماسك بمواقفه المثيرة للجدل، مقدّمًا سلسلة من التوقعات بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسة العالمية.

وتوقع أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة خلال السنوات المقبلة على أداء معظم الأعمال الذهنية والبدنية، بما يجعل العمل البشري "اختياريًا". ورأى أن دمج مشروعاته في الذكاء الاصطناعي مع قدرات "سبيس إكس" و"تسلا" سيسرّع تطوير أنظمة تنفذ مهام معرفية معقدة وروبوتات بشرية للاستخدام في مواقع العمل.

وأضاف أن قدرات الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز مجموع الذكاء البشري خلال نحو خمس سنوات، متوقعًا أن يقود انتشار الروبوتات خلال عقد إلى وفرة اقتصادية كبيرة تقلل أهمية المال، وقد تستدعي تطبيق نماذج للدخل الشامل أو إعادة توزيع الثروة.

وتطرق ماسك أيضًا إلى مشروع إنشاء مراكز بيانات في الفضاء لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء ومنظمات بيئية بشأن المخاطر المحتملة لهذه المشروعات على الغلاف الجوي والبيئة.

وعلى الصعيد السياسي، كرر ماسك مواقفه بشأن الهجرة وأوروبا، وانتقد وسائل الإعلام التقليدية، معتبرًا أن توصيفها لأحزاب اليمين الأوروبي غير دقيق، كما توقع تصاعد اضطرابات داخل المملكة المتحدة خلال العقدين المقبلين.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ماسك إن أي اتفاق سلام ينبغي أن يتضمن مكاسب إقليمية لروسيا، رغم استمرار استخدام شبكة "ستارلينك" لدعم الاتصالات العسكرية الأوكرانية.

كما جدد طموحاته في مجال الفضاء، مكررًا توقعاته بإمكانية وصول البشر إلى المريخ خلال السنوات المقبلة، وطرح مجددًا فرضيته بأن الكون قد يكون محاكاة حاسوبية.