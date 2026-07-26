ما أسباب الغضب المتصاعد من تمدد مراكز البيانات في الولايات المتّحدة؟

انتقلت المعارضة من الحملات المحلية إلى القرارات السياسية، إذ حظرت مقاطعة هيل في ولاية تكساس إنشاء مراكز البيانات خلال العام الجاري، رغم تأييد 82% من ناخبيها دونالد ترامب في انتخابات 2024، فيما اتخذت مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا قرارًا مماثلًا.

تتسع الاعتراضات الشعبية على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من استنزاف الأراضي والمياه والكهرباء، وارتفاع فواتير الطاقة، وضعف الشفافية في إقرار المشاريع.

وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أن نحو سبعة من كل عشرة أميركيين يعارضون إقامة مركز بيانات بالقرب من منازلهم، في موقف يتجاوز الانقسامات الحزبية والمناطقية، ويعكس تنامي الشكوك في الوعود الاقتصادية التي تقدمها الشركات والحكومات المحلية لتبرير هذه المنشآت.

وانتقلت المعارضة من الحملات المحلية إلى القرارات السياسية، إذ حظرت مقاطعة هيل في ولاية تكساس إنشاء مراكز البيانات خلال العام الجاري، رغم تأييد 82% من ناخبيها دونالد ترامب في انتخابات 2024، فيما اتخذت مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا قرارًا مماثلًا.

وفي مدينة فيستوس بولاية ميزوري، صوّت السكان ضد إعادة انتخاب أعضاء في مجلس المدينة وافقوا على مشروع مركز بيانات، بينما استخدم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، شيرود براون، القضية لمهاجمة منافسه الجمهوري جون هوستد، متهمًا إياه بجذب هذه المشاريع على حساب السكان.

وقال مدير مركز سياسات التكنولوجيا في جامعة نيويورك، سكوت بابواه برينن، إن الغضب الشعبي تحول بسرعة إلى عامل مؤثر في السياسات العامة، بعدما كانت الحكومات المحلية تقدم إعفاءات ضريبية وحوافز واسعة لشركات، مثل "غوغل" و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، اعتقادًا منها بأن مراكز البيانات ستوفر إيرادات مستقرة وفرص عمل من دون ضغط كبير على الخدمات.

غير أن الاستهلاك الهائل للطاقة بدأ يثير مخاوف من تحميل الأسر تكاليف إضافية. وأحصى برينن نحو 65 تشريعًا على مستوى الولايات لفرض قيود على مراكز البيانات منذ مطلع 2025، إلى جانب قرارات اتخذتها عشرات المدن لتعليق هذه المشاريع مؤقتًا.

كما أصبحت نيويورك، خلال الأسبوع الجاري، أول ولاية أميركية تفرض وقفًا مؤقتًا على مشاريع مراكز البيانات الكبيرة الجديدة، في مؤشر إلى اتساع التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ضرورة إخضاع القطاع لمزيد من الضوابط.

ولا يرفض جميع المعارضين الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، لكن كثيرين يشككون في استفادة المجتمعات المحلية من المنشآت التي تدعمه. وتخشى ناشطتان في فرجينيا الغربية، شاينا كروسلاند وإيمي مارغوليس، أن تكرر مراكز البيانات تجربة صناعات الفحم والأخشاب التي استنزفت موارد الولاية من دون إخراجها من دائرة الفقر.

وقالت مديرة مركز العدالة البيئية والمناخية في الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، أبري كونر، إن السكان أصبحوا أقل ثقة بالوعود المتعلقة بالوظائف والمنافع التكنولوجية. وتشارك الجمعية في دعاوى قضائية تعارض توسع مجمع لمراكز البيانات يملكه إيلون ماسك في منطقة ممفيس.

في المقابل، تؤكد شركات التكنولوجيا أن مراكز البيانات ضرورية لتوفير الخدمات الرقمية وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقالت "غوغل"، التي تقف وراء مشروع ساند سبرينغز، إنها تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد والالتزام بقوانين ولاية أوكلاهوما ومتطلبات التراخيص المحلية.

ويرى مؤيدو هذه المنشآت أن جانبًا من الاعتراضات قد يستند إلى معلومات مضللة أو إلى ظاهرة "ليس في فنائي الخلفي"، التي تشير إلى قبول المشاريع من حيث المبدأ ورفض إقامتها بالقرب من المناطق السكنية.

لكن أستاذة العلوم السياسية في جامعة بوسطن، كاثرين ليفين أينشتاين، ترى أن موقف الأميركيين من مراكز البيانات يتجاوز هذه الظاهرة، موضحة أن معارضي مشاريع الإسكان قد يقبلون بناءها بعيدًا عن مناطقهم، بينما تميل شريحة واسعة من الجمهور إلى رفض مراكز البيانات في أي مكان.